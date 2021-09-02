В Красноярске растут продажи электромобилей

За II кв. продажи подержанных электрокаров в Красноярском крае выросли на 114% по сравнению с I кв. 2021 года и на 275% по сравнению со II кв. 2020 года, — сообщает «Авито Авто».

Отмечается, что средняя цена подержанного авто с электродвигателем в Красноярском крае составила по итогам II кв. 465 тыс. рублей, а самая популярная модель Nissan Leaf.

Второй по популярности моделью электрокаров на вторичном рынке в Красноярском крае является Tesla Model X, средняя цена которого составляет 9 900 000 рублей.

Хотя в абсолютных цифрах продажи электромобилей в России остаются невысокими, динамика сделок в сегменте говорит о росте покупательского интереса жителей страны к этому типу транспорта.

В абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. Столь значительная динамика количества сделок в сегменте электромобилей с пробегом отчасти обусловлена эффектом низкой базы. Однако последовательный рост продаж электромобилей при этом явно свидетельствует о росте покупательского интереса к этому типу транспорта, и это – закономерная тенденция, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Принятие Правительством России концепции развития в стране электрического автомобильного транспорта может заметно подстегнуть спрос на электромобили. Если в ближайшие годы в стране появятся инструменты льготного кредитования для покупателей электрокаров и будет расширена сеть зарядных станций, это создаст все основания для дополнительного роста продаж электромобилей, в том числе и на вторичном авторынке», – отмечает Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Авито Авто».

Самый активный спрос на электромобили б/у отмечается в Москве и Московской области — 19,2% от общего количества сделок.

На долю Краснодарского края пришлось 7,5% продаж электромобилей, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 5,2%.

В число регионов с активным спросом также вошли Новосибирская область (2,9%), Хабаровский край (2,5%), Иркутская область (2,4%) и Башкортостан (2,0%).

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