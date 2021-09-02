Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.09
72,84
86,29
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске растут продажи электромобилей

В Красноярске растут продажи электромобилей
Иллюстрация: global.nissannews.com

За II кв. продажи подержанных электрокаров в Красноярском крае выросли на 114% по сравнению с I кв. 2021 года и на 275% по сравнению со II кв. 2020 года, — сообщает «Авито Авто».

#НОВОСТИ

Отмечается, что средняя цена подержанного авто с электродвигателем в Красноярском крае составила по итогам II кв. 465 тыс. рублей, а самая популярная модель Nissan Leaf.

Второй по популярности моделью электрокаров на вторичном рынке в Красноярском крае является Tesla Model X, средняя цена которого составляет 9 900 000 рублей.

Хотя в абсолютных цифрах продажи электромобилей в России остаются невысокими, динамика сделок в сегменте говорит о росте покупательского интереса жителей страны к этому типу транспорта.

В абсолютных цифрах сохраняется огромный разрыв в продажах электрокаров и традиционных бензиновых автомобилей. Столь значительная динамика количества сделок в сегменте электромобилей с пробегом отчасти обусловлена эффектом низкой базы. Однако последовательный рост продаж электромобилей при этом явно свидетельствует о росте покупательского интереса к этому типу транспорта, и это – закономерная тенденция, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Принятие Правительством России концепции развития в стране электрического автомобильного транспорта может заметно подстегнуть спрос на электромобили. Если в ближайшие годы в стране появятся инструменты льготного кредитования для покупателей электрокаров и будет расширена сеть зарядных станций, это создаст все основания для дополнительного роста продаж электромобилей, в том числе и на вторичном авторынке», – отмечает Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Авито Авто».

Самый активный спрос на электромобили б/у отмечается в Москве и Московской области —  19,2% от общего количества сделок.

На долю Краснодарского края пришлось 7,5% продаж электромобилей, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 5,2%.

В число регионов с активным спросом также вошли Новосибирская область (2,9%), Хабаровский край (2,5%), Иркутская область (2,4%) и Башкортостан (2,0%).

По теме

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»Загородный поселок у озера Мясокомбинат в Красноярске будет строить «Культбытстрой»
  • Северянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетямиСеверянам в Красноярском крае запретили ловить рыбу сетями
  • Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с МосквойНе пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой
  • Анатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийстваАнатолия Быкова признали виновным в организации двойного убийства
  • Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайнУбирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.