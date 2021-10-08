Охотники за цветметом чуть не остановили железную дорогу в Красноярске и Кемерове

Десятки населенных пунктов и часть железнодорожной магистрали чуть не остались без энергоснабжения: охотники за металлом повредили опоры высоковольтной ЛЭП.

Специалисты компании «Россети Сибирь» предотвратили масштабное отключение. Жители нескольких районов Красноярского края и Кемеровской области могли остаться без электричества по вине «охотников за металлом».

Повреждение обнаружили специалисты производственного отделения «Западные электрические сети» филиала компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» при плановом обходе. Оказалось, что на опорах высоковольтной линии в Боготольском районе срезаны металлические уголки. Эти «ребра жесткости» помогают распределить уровень нагрузки на опорах и обеспечивают устойчивость опорам ЛЭП. Вес только одной опоры линии 110 кВ составляет шесть тонн, не считая провода весом около 900 кг.

В электросетевой компании отмечают, что это уже второй случай за год, когда неизвестные срезают уголки на электроопорах.

При изломе этой опоры сразу были бы обесточены сто километров линии железной дороги от Ачинска до Мариинска, несколько районов – Ачинский, Боготольский, Тюхтетский, Мариинский. Вы представляете, сколько больниц, детских садов, школ и других важных объектов остались бы без света?! Если эти недобросовестные граждане не уважают труд энергетиков, то пусть хотя бы о людях, о детях своих подумают, которые в голоде и холоде будут сидеть», - комментирует ситуацию начальник службы высоковольтных линий ПО ЗЭС Александр Метелкин.

Кроме социальных объектов и железной дороги могли остаться без электричества и нефтеперекачивающие станции. Всего от рук «металловоров» пострадало 10 опор высоковольтных линий электропередачи. С них срезали около 50 уголков общим весом в четыре тонны. Ущерб энергокомпании с учетом ремонтных работ составил около полумиллиона рублей. По факту повреждения опор возбуждено уголовное дело, за разрушение, повреждение или приведение в негодное состояние объектов энергетики (статья 215 УК РФ) охотникам за цветметом грозит до 15 лет лишения свободы.

«Россети Сибирь» просят: если вам что-либо известно о лицах, причастных к краже металлических уголков с опор, сообщите об этом по телефону: 8(39151)-7-60-70.

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