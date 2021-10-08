Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
71,98
83,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Охотники за цветметом чуть не остановили железную дорогу в Красноярске и Кемерове

Охотники за цветметом чуть не остановили железную дорогу в Красноярске и Кемерове
Иллюстрация: Россети Сибирь

Десятки населенных пунктов и часть железнодорожной магистрали чуть не остались без энергоснабжения: охотники за металлом повредили опоры высоковольтной ЛЭП.

#НОВОСТИ

Специалисты компании «Россети Сибирь» предотвратили масштабное отключение. Жители нескольких районов Красноярского края и Кемеровской области могли остаться без электричества по вине «охотников за металлом».

Повреждение обнаружили специалисты производственного отделения «Западные электрические сети» филиала компании «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» при плановом обходе. Оказалось, что на опорах высоковольтной линии в Боготольском районе срезаны металлические уголки. Эти «ребра жесткости» помогают распределить уровень нагрузки на опорах и обеспечивают устойчивость опорам ЛЭП. Вес только одной опоры линии 110 кВ составляет шесть тонн, не считая провода весом около 900 кг.

В электросетевой компании отмечают, что это уже второй случай за год, когда неизвестные срезают уголки на электроопорах.

При изломе этой опоры сразу были бы обесточены сто километров линии железной дороги от Ачинска до Мариинска, несколько районов – Ачинский, Боготольский, Тюхтетский, Мариинский. Вы представляете, сколько больниц, детских садов, школ и других важных объектов остались бы без света?! Если эти недобросовестные граждане не уважают труд энергетиков, то пусть хотя бы о людях, о детях своих подумают, которые в голоде и холоде будут сидеть», - комментирует ситуацию начальник службы высоковольтных линий ПО ЗЭС Александр Метелкин.

Кроме социальных объектов и железной дороги могли остаться без электричества и нефтеперекачивающие станции. Всего от рук «металловоров» пострадало 10 опор высоковольтных линий электропередачи. С них срезали около 50 уголков общим весом в четыре тонны. Ущерб энергокомпании с учетом ремонтных работ составил около полумиллиона рублей. По факту повреждения опор возбуждено уголовное дело, за разрушение, повреждение или приведение в негодное состояние объектов энергетики (статья 215 УК РФ) охотникам за цветметом грозит до 15 лет лишения свободы.

«Россети Сибирь» просят: если вам что-либо известно о лицах, причастных к краже металлических уголков с опор, сообщите об этом по телефону: 8(39151)-7-60-70.

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗОАнатолий Быков продолжит знакомиться со своим делом в СИЗО
  • Пять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в СибириПять красноярских ресторанов вошли в десятку лучших в Сибири
  • Красноярский таможенный пост переехал на новый адресКрасноярский таможенный пост переехал на новый адрес
  • Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»Многоэтажный паркинг на улице Маерчака построит ГСК «Арбан»
  • En+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭСEn+ планирует построить в Красноярском крае две ГЭС
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.