Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.12
73,60
83,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБО и промышленники

Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБО и промышленники
Иллюстрация: slide-share.ru

По поручению президента России Владимира Путина «Единая Россия» создала комиссию по развитию Восточной Сибири. В нее вошли не только члены партии, но интересно и то, кто в комиссию не вошел.

#НОВОСТИ

Всего развитием Восточной Сибири будут заниматься 28 человек, главой комиссии назначен министр обороны Сергей Шойгу. Помогать ему в работе будут, например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-президент Русского географического общества Артем Манукян, несколько чиновников федерального правительства, заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач, несколько руководителей крупных финансово-промышленных групп: Олег Дерипаска («Базовый элемент»), Владимир Евтушенков (АФК «Система»), Владимир Потанин («Норникель»), Андрей Рюмин (Россети).

Любопытно, что из сибирских губернаторов в состав комиссии вошли только трое: глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Красноярского края Александр Усс и почему-то глава Омской области, которая географически находится в Западной Сибири, Александр Бурков. Забайкалье представлено депутатом Госдумы от региона Александром Скачковым, Тува — вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом, а Хакасия — зампредом думского комитета по экономической политике Сергеем Соколом.

Нашлось место в комиссии и еще нескольким красноярцам: опытному политбойцу Виктору Зубареву и думскому новобранцу Александру Дроздову, который до избрания трудился в должности замдиректора Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. Экспертную часть комиссии представляет старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН Константин Полунин, а медийную — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС Владислав Онищенко.

Судя по составу комиссии, развитие Восточной Сибири будет двигаться в сторону «Енисейской Сибири» — в нескольких смыслах сразу. Симптоматично также, что развивать регион «не позвали» нынешнего главу Хакасии Валентина Коновалова, и вряд ли дело в партийной принадлежности (омич Бурков, например, — член Президиума Центрального совета «Справедливой России»). 

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Человек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательстваЧеловек года: Моника Дюсуше получила премию за заслуги в развитии предпринимательства
  • Все обладатели премии «Человек года – 2021» в КрасноярскеВсе обладатели премии «Человек года – 2021» в Красноярске
  • Церемония вручения премии «Человек года» началась в Гранд Холле СибирьЦеремония вручения премии «Человек года» началась в Гранд Холле Сибирь
  • На премии «Человек года» назвали главного победителяНа премии «Человек года» назвали главного победителя
  • «Человек года»: в Красноярске выбрали лучшего молодого предпринимателя«Человек года»: в Красноярске выбрали лучшего молодого предпринимателя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.