Восточную Сибирь будут развивать минобороны, РГО, ЦБО и промышленники
По поручению президента России Владимира Путина «Единая Россия» создала комиссию по развитию Восточной Сибири. В нее вошли не только члены партии, но интересно и то, кто в комиссию не вошел.
Всего развитием Восточной Сибири будут заниматься 28 человек, главой комиссии назначен министр обороны Сергей Шойгу. Помогать ему в работе будут, например, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-президент Русского географического общества Артем Манукян, несколько чиновников федерального правительства, заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач, несколько руководителей крупных финансово-промышленных групп: Олег Дерипаска («Базовый элемент»), Владимир Евтушенков (АФК «Система»), Владимир Потанин («Норникель»), Андрей Рюмин (Россети).
Любопытно, что из сибирских губернаторов в состав комиссии вошли только трое: глава Иркутской области Игорь Кобзев, глава Красноярского края Александр Усс и почему-то глава Омской области, которая географически находится в Западной Сибири, Александр Бурков. Забайкалье представлено депутатом Госдумы от региона Александром Скачковым, Тува — вице-спикером Госдумы Шолбаном Кара-оолом, а Хакасия — зампредом думского комитета по экономической политике Сергеем Соколом.
Нашлось место в комиссии и еще нескольким красноярцам: опытному политбойцу Виктору Зубареву и думскому новобранцу Александру Дроздову, который до избрания трудился в должности замдиректора Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. Экспертную часть комиссии представляет старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН Константин Полунин, а медийную — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС Владислав Онищенко.
Судя по составу комиссии, развитие Восточной Сибири будет двигаться в сторону «Енисейской Сибири» — в нескольких смыслах сразу. Симптоматично также, что развивать регион «не позвали» нынешнего главу Хакасии Валентина Коновалова, и вряд ли дело в партийной принадлежности (омич Бурков, например, — член Президиума Центрального совета «Справедливой России»).
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