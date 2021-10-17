Красноярск ожидает теплая рабочая неделя
Согласно прогнозу Гидрометцентра наступающая рабочая неделя в Красноярске будет ясной с потеплениями.
В понедельник, 18 октября, в Красноярске будет +8°C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура опустится до –2°C.
Во вторник, 19 октября, синоптики прогнозируют +7°C, погода будет ясной. Ночью ожидают похолодание до –1°C. В среду, 20 октября, будет +9°C, а ночью –1°C.
В четверг, 21 октября, потеплеет до +10°C, будет солнечная погода. Ночью температура не опустится ниже 0°C.
В пятницу, 22 октября, ожидают самый теплый день на этой неделе. Днем будет +12°C, а ночью +2°C.
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