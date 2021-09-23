Красноярск занимает шестое место по дождливости в октябре
Аналитики Яндекс.Погода изучили данные метеонаблюдений за десять лет и посчитали для городов-миллионников среднее количество октябрьских дней, в которые шёл дождь.
Оказалось, что в Красноярске дожди идут почти 11 дней месяца. По этому показателю Красноярск занимает шестое место среди российских городов с населением более миллиона человек.
Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону, а чаще всего дожди лили в Перми.
Специалисты сервиса Яндекс.Погода отмечают, что составлять карту осадков вместе с ними может любой человек. Нужно лишь прислать сообщение о дожде через сайт или мобильное приложение.
«Чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих», — отметил Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования.
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