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Красноярск ожидает потепление на выходных

Красноярск ожидает потепление на выходных
Иллюстрация: hibiny.com

Окончание рабочей недели будет отмечено теплыми деньками, на этот раз без аномальных температур. Синоптики прогнозируют штиль, временами слабый дождь.

#НОВОСТИ

В субботу и воскресение ожидается 25…270C днем и ночью 140C.

Экологи напоминают, что штиль может привести в краевом центре к ухудшению экологической ситуации, так как способствует накоплению и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

 

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Автор: Петр Савельев
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