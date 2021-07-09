Красноярск ожидает потепление на выходных

Окончание рабочей недели будет отмечено теплыми деньками, на этот раз без аномальных температур. Синоптики прогнозируют штиль, временами слабый дождь.

В субботу и воскресение ожидается 25…270C днем и ночью 140C.

Экологи напоминают, что штиль может привести в краевом центре к ухудшению экологической ситуации, так как способствует накоплению и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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