Красноярск предупредили о сильном ветре, дожде и граде
Ухудшение погоды ожидали только 20 июня, однако ветер уже сегодня ворвался в Красноярск. Вместе с ним в городе ожидают сильные дожди, грозы и град.
Специалисты прогнозируют, что ветер будет достигать 18–23 метров в секунду. Горожанам следует помнить, что стоять возле легких построек, рекламных щитов и других ненадежных конструкций небезопасно.
В МЧС напоминают, что в сильные дожди внимательнее всего следует быть автомобилистам. Из-за размытых дорог могут участиться дорожно-транспортные происшествия.
Контрастная погода ждет красноярцев в эти выходные — в ночь на субботу дождь, +13оС.
С понедельника похолодает — днем +18 оС, сильный дождь.
Подобная погода сохранится и всю неделю.
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