Погода порадует: первая неделя лета в Красноярске будет жаркой

Красноярцы с нетерпением ждут летнего тепла, устав от дождей и холодного ветра. Первая неделя лета будет теплой.

Уже во вторник днем ожидается до +21 градусов тепла, хотя в ночь с понедельника на вторник по-прежнему зябко — до +3 градусов.

К среде совсем распогодится: днем до +27. Самым жарким днем недели станет четверг — до +29. Радует, что с понедельника по четверг в Красноярске обещают солнечное, безоблачное небо.

Но уже в пятницу, температура снизится до +18, пройдут дожди. Выходные также будут дождливыми и прохладными — температура воздуха в районе + 18 в субботу и не выше +14 в воскресенье.