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По следам президента: Ростуризм разработает турмаршруты по местам отдыха Путина

По следам президента: Ростуризм разработает турмаршруты по местам отдыха Путина
Иллюстрация: kremlin.ru

Где именно в Сибири отдыхает Владимир Путин до сих пор оставалось тайной. Известно лишь, что он, вместе с Сергеем Шойгу, бывает Красноярском крае, Хакасии и Туве.

#НОВОСТИ
Федеральное агентство по туризму разработает туристические маршруты по сибирским регионам, где отдыхает Владимир Путин. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».
Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», — говорят в ведомстве.
К работе над маршрутами подключатся и туроператоры. Кто именно, не сообщается.
 
По следам президента: Ростуризм разработает турмаршруты по местам отдыха Путина 1
сентябрь, 2021 год, Владмир Путин на отдыхе в Сибири, фото: kremlin.ru
Также неизвестно, о каких регионах Сибири (и местах) идет речь. Предположительно, это может быть Красноярский край, Хакасия или Тува — именно там, поговаривают, отдыхает президент, в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так было, например, в марте этого года. В сентябре история повторилась — правда, где именно осенью отдыхал Путин, не уточняется.
 
Проект новых турмаршрутов рассмотрят на ближайшем экспертном совете Ростуризма.
Автор: Петр Савельев
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