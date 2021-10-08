По следам президента: Ростуризм разработает турмаршруты по местам отдыха Путина

Где именно в Сибири отдыхает Владимир Путин до сих пор оставалось тайной. Известно лишь, что он, вместе с Сергеем Шойгу, бывает Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Федеральное агентство по туризму разработает туристические маршруты по сибирским регионам, где отдыхает Владимир Путин. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну», — говорят в ведомстве.

К работе над маршрутами подключатся и туроператоры. Кто именно, не сообщается.

сентябрь, 2021 год, Владмир Путин на отдыхе в Сибири, фото: kremlin.ru

Также неизвестно, о каких регионах Сибири (и местах) идет речь. Предположительно, это может быть Красноярский край, Хакасия или Тува — именно там, поговаривают, отдыхает президент, в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так было, например, в марте этого года. В сентябре история повторилась — правда, где именно осенью отдыхал Путин, не уточняется.

Проект новых турмаршрутов рассмотрят на ближайшем экспертном совете Ростуризма.