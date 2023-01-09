На Красноярский край 9 января обрушились дождь и гроза

Жители Красноярского края сегодня наблюдали ряд необычных для января природных явлений. Так, в Красноярске и Большемуртинском районе прошел дождь.

В Назарове местные жители стали свидетелями грозы. Гром и молнии сопровождались сильным ветром и метелью.

Вместе с этим сегодня в Красноярске было очень тепло. По информации синоптиков Среднесибирского УГМС , воздух прогревался до +4,1 градуса. Это самое теплое 9 января в истории наблюдений. Последний рекорд был установлен в 1997 году. Тогда синоптики зафиксировали +3,4 градуса.

Сегодня ночью синоптики прогнозируют похолодание до -16 градусов. Во вторник, 10 января, будет -15 градусов.

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В Красноярске на следующей неделе существенно похолодает. Почти всю неделю по ночам столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов, в светлое время суток ожидается -20 градусов и ниже.