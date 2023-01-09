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На Красноярский край 9 января обрушились дождь и гроза

На Красноярский край 9 января обрушились дождь и гроза
Иллюстрация: topntp26 / ru.freepik.com

Жители Красноярского края сегодня наблюдали ряд необычных для января природных явлений. Так, в Красноярске и Большемуртинском районе прошел дождь.

#НОВОСТИ
В Назарове местные жители стали свидетелями грозы. Гром и молнии сопровождались сильным ветром и метелью. 
 
Вместе с этим сегодня в Красноярске было очень тепло. По информации синоптиков Среднесибирского УГМС,  воздух прогревался до +4,1 градуса. Это самое теплое 9 января в истории наблюдений. Последний рекорд был установлен в 1997 году. Тогда синоптики зафиксировали +3,4 градуса. 
 
Сегодня ночью синоптики прогнозируют похолодание до -16 градусов. Во вторник, 10 января, будет -15 градусов.
 
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В Красноярске на следующей неделе существенно похолодает. Почти всю неделю по ночам столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов, в светлое время суток ожидается -20 градусов и ниже.

Автор: Петр Савельев
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