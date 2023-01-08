В Красноярск на рабочей неделе придут 30-градусные морозы
В Красноярске на следующей неделе существенно похолодает. Почти всю неделю по ночам столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов, в светлое время суток ожидается -20 градусов и ниже.
По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днем в Красноярске будет 0 градусов. В понедельник будет несвойственно тепло для зимы, потеплеет до +3 градусов. Но уже к ночи похолодает до -19 градусов. Во вторник, 10 января, днем будет -15 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -26 градусов. В среду днем синоптики прогнозируют -23 градуса, а в ночь на четверг — -30 градусов. В четверг днем будет -23 градуса, а в пятницу -21.
В понедельник синоптики прогнозируют дождь со снегом, а в среду, четверг и пятницу — снег.