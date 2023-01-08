Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
70,33
75,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск на рабочей неделе придут 30-градусные морозы

В Красноярск на рабочей неделе придут 30-градусные морозы
Иллюстрация: Дмитрий Бондарев / Город Красноярск

В Красноярске на следующей неделе существенно похолодает. Почти всю неделю по ночам столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов, в светлое время суток ожидается -20 градусов и ниже.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днем в Красноярске будет 0 градусов. В понедельник будет несвойственно тепло для зимы, потеплеет до +3 градусов. Но уже к ночи похолодает до -19 градусов. Во вторник, 10 января, днем будет -15 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -26 градусов. В среду днем синоптики прогнозируют -23 градуса, а в ночь на четверг — -30 градусов. В четверг днем будет -23 градуса, а в пятницу -21.
 
В понедельник синоптики прогнозируют дождь со снегом, а в среду, четверг и пятницу — снег.
 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Акваторию терминала Сырадасайского месторождения на Таймыре обустроят в 2024Акваторию терминала Сырадасайского месторождения на Таймыре обустроят в 2024
  • Продается ТК с базой, бильярдом и майнинг-фермой за 1 млрд рублейПродается ТК с базой, бильярдом и майнинг-фермой за 1 млрд рублей
  • «УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей«УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей
  • «Тропу предков» в Хакасии благоустроят за 60 млн рублей«Тропу предков» в Хакасии благоустроят за 60 млн рублей
  • Новогодние каникулы в Красноярске закончатся оттепельюНовогодние каникулы в Красноярске закончатся оттепелью
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.