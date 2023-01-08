В Красноярск на рабочей неделе придут 30-градусные морозы

Иллюстрация: Дмитрий Бондарев / Город Красноярск

В Красноярске на следующей неделе существенно похолодает. Почти всю неделю по ночам столбики термометров будут опускаться почти до -30 градусов, в светлое время суток ожидается -20 градусов и ниже.