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Cуд запретил «Сибирякe» возводить новые дома на земле Комбайнового завода

Cуд запретил «Сибирякe» возводить новые дома на земле Комбайнового завода
Иллюстрация: gornovosti.ru

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил ограничительные требования прокуратуры и запретил УСК «Сибиряк» распоряжаться землями бывшего Комбайнового завода.

#НОВОСТИ

Решение опубликовано на сайте суда.

Арбитражный суд встал на сторону прокуратуры и запретил «Сибиряку» распоряжаться почти всеми участками на территории — запрещено строить, продавать и передавать.

Кроме одного участка, где уже велась работа над возведением 17-эт. дома, строительство будет продолжаться, иначе будут нарушены права дольщиков, которые уже оформили ипотеки.

Напомним, прокуратура предъявила иск к ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Новоостровский» с требованием вернуть в государственную собственность 58 земельных участков и о взыскании неосновательного обогащения в размере более 290 млн рублей на основании кадастровой стоимости земельных участков.

Как следует из иска, земельные участки, расположенные в Красноярске по ул. Профсоюзов, 3, площадью 658 тыс. кв. м, принадлежат ответчикам на праве собственности. Однако, по мнению прокуратуры края, спорные земельные участки выбыли из собственности РФ «помимо ее воли» на основании решений органов местного самоуправления, неуполномоченных такие решения принимать. Это прямое нарушение федерального законодательства. Поэтому участки в настоящее время находятся в незаконном владении ответчиков.

Ранее сообщалось, что УСК «Сибиряк» подписал соглашение с банком о предоставлении более 50 млрд рублей на строительство жилого района в рамках программы реновации территории комбайнового завода.

 

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Автор: Петр Савельев
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