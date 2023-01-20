Мобильный интернет в Красноярске оказался двое быстрее среднероссийского

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в Красноярске.

Максимальная скорость мобильного интернета (загрузка) в Красноярске составляет 291,5 Мбит/с, а средняя — 50 Мбит/с. Такие данные опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, по результатам исследования скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в городе.

Специалисты агентства в течение десяти дней замеряли скорость мобильного интернета в разное время суток. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Красноярску около 150 км.

По данным TelecomDaily, максимальные показатели скорости были зафиксированы в сети компании «МегаФон». Помимо уже приведенных показателей, специалисты агентства отметили, что средняя скорость передачи данных от абонента у оператора составила 30,4 Мбит/с, максимум — 133 Мбит/с. В каждом случае эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в других сетях — «МегаФон» больше конкурентов по средней скорости к абоненту на 7%, а от абонента на 10%, по максимальной скорости к абоненту на 17%, а от абонента на 43%.

Мобильная активность наших клиентов постоянно растет: только за прошлый год среднестатистический житель Красноярского края стал использовать на 10% больше интернет-трафика. Поэтому мы постоянно развиваем сеть в регионе как за счет модернизации действующего оборудования, так и за счет строительства новых базовых станций. Только за прошлый год инженеры МегаФона впервые запустили 4G в десятках удаленных и малочисленных поселениях региона, мы до 1,5 раз увеличили частотную полосу в сетях LTE в крае, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла в среднем на 40%. Результаты этой работы видят красноярцы и подтверждают федеральные исследования», — комментирует Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

Эксперты TelecomDaily также отметили высокое качество мобильного интернета в краевой столице: средние скорости в сотовых сетях Красноярска почти в два раза больше, чем по России в целом.

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