Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
64,60
68,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

МегаФон первым запустил для предпринимателей облачный офис на базе решений МойОфис

МегаФон первым запустил для предпринимателей облачный офис на базе решений МойОфис
Иллюстрация: Мегафон

МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному программному обеспечению на базе продуктов МойОфис.

#НОВОСТИ
Теперь в «МегаФон Облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.
 
Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Срок подключения к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. Размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду – с помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой операционной системе и из любой точки мира.
После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», — рассказал Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.   
В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» — хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» — комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.
Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», – прокомментировал Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.
Российские офисные решения МойОфис размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.
 
Читайте также:
 

Компания МегаФон установила очередную вышку в отдаленной территории региона.

Северо-Енисейскому включили сеть LTE

Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы.

Красноярцы стали больше читать и меньше смотреть сериалы

«МегаФон» проанализировал мобильную активность жителей Красноярска в этом году.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Назначен глава Центрального района КрасноярскаНазначен глава Центрального района Красноярска
  • Красноярск ожидает на выходных потепление до –10Красноярск ожидает на выходных потепление до –10
  • Тропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центромТропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центром
  • Вышла полная видеоверсия премии «Человек года-2022»Вышла полная видеоверсия премии «Человек года-2022»
  • Александр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регбиАлександр Первухин вернулся на должность главного тренера сборной РФ по регби
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.