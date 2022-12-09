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Еще четыре деревни Красноярского края впервые получили доступ к мобильной связи

Еще четыре деревни Красноярского края впервые получили доступ к мобильной связи
Иллюстрация: пресс-служба МегаФон

Компания МегаФон установила очередную вышку в отдаленной территории региона.

#НОВОСТИ

Около 500 жителей села Сивохино Тасеевского района впервые получили доступ к сотовой связи. Теперь они могут пользоваться всеми возможностями сети LTE МегаФона: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Населенный пункт, расположенный в 230 километрах от Красноярска на левом берегу реки Хандалы, является центром сельского поселения, объединяющего также деревни Корсаково и Лукашино, поселок Ялай. Здесь работают сразу несколько важных социальных объектов: Сивохинская средняя школа, в которой учатся дети из нескольких близлежащих поселений, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и сельский клуб. Теперь их сотрудникам и посетителям, а также всем жителям деревни стали доступны услуги современной сотовой связи — и стабильные голосовые звонки, в том числе по технологии VoLTE c особенно четким звуком, и мобильный интернет 4G со средней скоростью 40 Мбит/с.

Сивохино стало уже 16 населенным пунктом, где МегаФон в этом году первым из операторов обеспечил покрытие сотовой сети. Строительство шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. 

В этом году мы совместно с министерством цифрового развития края реализуем самую масштабную за последнее время программу по строительству телеком-объектов в малых населенных пунктах. Основные работы уже проведены, более 7 тысяч человек уже могут пользоваться надежной мобильной связью и быстрым интернетом МегаФона. В декабре мы обеспечим покрытие еще в четырех поселениях, чтобы их жители смогли встретить Новый год на новом „цифровом“ уровне и поздравить своих близких с праздником в современных и удобных digital-сервисах», — отмечает Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

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Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы.

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В его задачи будет входить развитие компании во всех сегментах мобильного рынка в этих территориях.

Автор: Петр Савельев
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