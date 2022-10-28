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«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора

«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В его задачи будет входить развитие компании во всех сегментах мобильного рынка в этих территориях.

#НОВОСТИ

Директором филиала «МегаФон» в Хакасии и Туве назначена Светлана Симаткина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора 1

В регионах Южной Сибири сосредоточен значительный потенциал для расширения пула цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде, туристическом кластере. Уверен, что управленческие компетенции Светланы, знание регионального рынка и нацеленность на высокий результат помогут достичь нового уровня развития компании в Хакасии и Тыве», — комментирует Вадим Зимин, директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ключевые цели нового топ-менеджера будут сосредоточены вокруг развития компании в массовом, корпоративном и государственном сегменте, укрепления ее технологического преимущества в регионах, повышения эффективности розничной сети и совершенствование качества сервиса.

Светлана Симаткина родилась в Хакасии, окончила факультет экономики и управления в Хакасском институте бизнеса. До этого назначения занимала руководящие посты в федеральных телеком-компаниях.

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Им стал выходец из столичного макрорегиона компании. В зону его ответственности также войдет Дальний Восток

Автор: Петр Савельев
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