«МегаФону» в Хакасии и Туве назначили нового директора

В его задачи будет входить развитие компании во всех сегментах мобильного рынка в этих территориях.

Директором филиала «МегаФон» в Хакасии и Туве назначена Светлана Симаткина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В регионах Южной Сибири сосредоточен значительный потенциал для расширения пула цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде, туристическом кластере. Уверен, что управленческие компетенции Светланы, знание регионального рынка и нацеленность на высокий результат помогут достичь нового уровня развития компании в Хакасии и Тыве», — комментирует Вадим Зимин, директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ключевые цели нового топ-менеджера будут сосредоточены вокруг развития компании в массовом, корпоративном и государственном сегменте, укрепления ее технологического преимущества в регионах, повышения эффективности розничной сети и совершенствование качества сервиса.

Светлана Симаткина родилась в Хакасии, окончила факультет экономики и управления в Хакасском институте бизнеса. До этого назначения занимала руководящие посты в федеральных телеком-компаниях.

Читайте также:

«МегаФон» довел связь до отдаленных сел Иланского и Абанского района

Теперь жители этих деревень смогут пользоваться передовыми технологиями голосовых звонков, в том числе VoLTE, и мобильным интернетом 4G.

На связи «озерный край»: в трех селах Шарыповского района появилась мобильная связь

Раньше здесь не было даже стабильного голоса, не говоря о мобильном интернете.

Сибирскому МегаФону назначили нового директора

Им стал выходец из столичного макрорегиона компании. В зону его ответственности также войдет Дальний Восток