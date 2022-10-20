На связи «озерный край»: в трех селах Шарыповского района появилась мобильная связь

Раньше здесь не было даже стабильного голоса, не говоря о мобильном интернете.

В селах Малое озеро, Большое озеро и в деревне Ершово, что в Шарыповском районе Красноярского края запустили мобильную сеть 2G и 4G. Первые вышки в этих населенных пунктах установила компания «МегаФон».

Раньше жителям этих сел (примерно 900 человек) не была доступна даже голосовая связь. Теперь же они смогут пользоваться любыми цифровыми приложениями и сервисами, общаться с родными, а при необходимости — оперативно связаться с экстренными службами«.

Села Малое и Большое озеро расположены на южных оконечностях одноименных озер, которые пользуются заслуженной популярностью у туристов из Красноярского края и других регионов. На этой территории расположены десятки турбаз и локаций для кемпинга — теперь здесь можно будет проводить здесь время с большим комфортом и безопасностью, а местные предприниматели получат дополнительные возможности для развития бизнеса.

Цифровое развитие небольших сел, удаленных от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом. Несмотря на большие расстояния, сложности с логистикой, а зачастую даже с электроснабжением, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий голосовой связью и мобильным интернетом. Запуск сети в трех селах Шарыповского района не только даст их жителям те же цифровые возможности, какие есть у горожан, но и поможет развитию внутреннего туризма в крае», — говорит Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

Стоит также отметить, что строительство сотовых вышек в Ершово и Малом Озере проводилось рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества» в партнерстве с региональным министерством цифрового развития и районной администрацией. Как рассказал глава ведомства Николай Распопин, в 2022 за счет краевой казны мобильной связью будут обеспечены 25 малых сел и деревень из 18 районов края. Всего доступ к современным цифровым сервисам получат около 11,5 тысяч жителей региона.

Важно, что операторы связи не только оперативно выполняют свои обязательства по госзаказам, но также расширяют покрытие в отдаленных районах за счет собственных инвестиционных программ. Такие совместные усилия улучшают качество жизни и безопасность жителей нашего края», — отметил министр.

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