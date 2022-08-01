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МегаФон внедрил отечественное ПО для решения HR-задач

МегаФон внедрил отечественное ПО для решения HR-задач
Иллюстрация: пресс-служба МегаФон

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors.

#НОВОСТИ
С помощью нового решения МегаФон сможет в единой системе решать основные HR-задачи, например, по адаптации сотрудников, постановке целей, выплате бонусов. 
В МегаФоне действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить её в сжатые сроки под новые задачи. Решение от Nexign позволит нам улучшить клиентский опыт всех своих сотрудников и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего. Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», — отмечает Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. При этом система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные ЦОДы компании. Такая архитектура даёт возможность дополнять и адаптировать систему под задачи компании любых масштабов и отрасли. 
 
В течение трех месяцев на новую платформу были полностью переведены корпоративный портал и система целеполагания, которые объединили в цифровом пространстве около 30 тыс. сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов на платформу Neon завершится до конца 2022 года. 
Neon — полностью отечественный продукт. Изначально это был внутренний корпоративный портал для сотрудников Nexign, который мы разработали самостоятельно для замены большого количества разрозненных систем. В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», — комментирует Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.
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Проект такого масштаба будет впервые в России реализован оператором связи.

МегаФон и РЖД будут сотрудничать в области информационной безопасности

Компании также договорились о сотрудничестве в области внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%

Новый сервис — «МегаФон ПроБизнес». Партнеры МегаФона, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

 

Автор: Петр Савельев
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