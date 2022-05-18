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МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%

МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%
Иллюстрация: pixabay.com

Новый сервис — «МегаФон ПроБизнес». Партнеры МегаФона, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

#НОВОСТИ

МегаФон провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового сервиса стала платформа Metacommerce — мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно выбрать нужную услугу на сайте http://probusiness.megafon.ru/ и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 руб. в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

 

Автор: Петр Савельев
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