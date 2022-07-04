МегаФон создаст уникальную цифровую платформу управления автопарком
Проект такого масштаба будет впервые в России реализован оператором связи.
Впервые в России оператор связи переведет управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. Интеллектуальные настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт, подрядчиков и маршрут, смогут автоматически контролировать процессы, оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации: за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает 3 млн машино-часов», — поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.
На автоматизацию транспортно-логистической системы и бизнес-процессов комбината мы направим свыше 134 млн рублей. Это позволит на 30% снизить холостой пробег автотранспорта, уменьшить простои на линии до 7%, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, решение поможет предупреждать поломки, напомнит о необходимости прохождения ТО, назначит наиболее качественного и выгодного перевозчика», — отметил Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК).
Компании также договорились о сотрудничестве в области внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.
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