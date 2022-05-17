«Бесшовный» переезд: как бизнес переходит на российские ИТ-сервисы

Российский рынок покинуло сразу несколько иностранных компаний — поставщиков программного обеспечения и ИТ-сервисов. В связи с этим у бизнеса возникает запрос на бесшовный «переезд» на новые рельсы.

Командам различного уровня и размера, от крупных компаний до ИП, необходимо в моменте адаптироваться к перманентно возникающим «новым вводным». Бизнесу нужно переводить действующие процессы на новые ИТ-сервисы.

Задача сложная, но с уходом западных компаний цифровизация в российских компаниях не останавливается. Процесс импортозамещения начался достаточно давно, и на российском рынке существуют готовые конкурентоспособные отечественные ИТ-решения, которые запущены, отлажены и работают не первый год.

К примеру, компания «МегаФон» предлагает продукты и услуги для бизнеса, которые дают возможность корпоративным клиентам в Красноярском крае быстро и эффективно найти альтернативу решениям зарубежных вендоров, ушедших с рынка.

Не так давно издание «ДК-Красноярск» проводило опрос в ходе дискуссионного клуба, посвященного новой реальности. Выяснилось несколько основных направлений, которые особенно волнуют представителей бизнеса в процессе смены иностранных интернет-сервисов на отечественные. Это облачные хранилища, системы контроля автопарка и проведение видеоконференций.

В поисках надежного облака

По словам Оны Кичеевой, руководителя по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Красноярском крае, с переходом интернета в Web 3.0 спрос на облачные сервисы в России за последние семь лет вырос в десять раз.

На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — говорит эксперт.

Чтобы обеспечить запросы бизнеса и госсектора, МегаФон инвестировал в приобретение дополнительного оборудования и сейчас активно масштабирует мощность «облачных сервисов» — компания планирует увеличить объем свободных ресурсов платформы для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам в семь раз.

Кроме того, дополнительные сервисы позволяют платформе «МегаФон Облако» обеспечить бесшовную миграцию данных новых пользователей. Это очень важно для непрерывных бизнес-процессов, так как позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — подчеркивает Она Кичеева.

СПРАВКА Платформа «МегаФон Облако» запущена в марте 2020 и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. География ЦОД позволяет обеспечить быстрый отклик в любой точке страны, а соответствие стандарту Tier III и требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных — необходимую безопасность как для коммерческих, так и для государственных заказчиков.

Движение без остановки

Перед логистическими предприятиями встала задача по переводу техники на новые платформы мониторинга транспорта и грузов взамен ушедших с российского рынка. К примеру, с 8 мая 2022 крупнейший игрок в этой сфере — белорусская фирма Gurtam — останавливает поддержку имеющихся российских клиентов.

«МегаФон» может предложить собственное решение «Контроль автопарка». Этот сервис компания вывела на рынок еще в 2012, и за прошедшие десять лет он выверен до высоких показателей качества.

Важно, что сервис входит в Реестр отечественного программного обеспечения с 2017. Команда разработчиков дислоцируется в России, а оборудование имеет сертификаты Ростеста и декларации о соответствии ЕАЭС.

Естественно, что «МегаФон», как крупная телекоммуникационная компания, предлагает в рамках замкнутого цикла и сотовую связь для защищенной передачи данных. На выходе бизнес — транспортная компания, имеет решение «под ключ»: безопасное как с точки зрения санкций, так и сохранности данных.

Контроль автопарка» — полноценная телематическая платформа, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать огромное количество параметров. Например, маршруты передвижения транспортных средств, скоростной режим, показания различных бортовых приборов: как самого головного устройства автомобиля, так и дополнительных датчиков, которые можно установить в автомобиле. В том числе, устройства, которые позволяют измерять температуру или влажность в кузове, чтобы понимать, насколько правильно перевозится тот или иной груз», — уточняет Она Кичеева,

При помощи «Контроля Автопарка» можно узнать, не сливает ли топливо (все еще серьезная проблема в отрасли) водитель, соблюдает ли он режим работы и отдыха, оценить качество управления машиной — разгоны-торможения, повороты и опасные маневры.

По шагам «Контроль Автопарка» помогает бизнесам решить целый комплекс задач: 1. Оптимизировать управление транспортными средствами. 2. Получать оперативную информацию об исполнении заказов. 3. Контролировать транспорт и предотвращать внештатные ситуации. 4. Упростить документооборот и планирование поездок. 5. Оценить разнообразные риски. В личном кабинете сервиса в мобильной и десктопной версиях доступны: — автоматическое формирование путевых листов; — контроль статусов выполнения заказов; — быстрый доступ к отчетности с 40 видами преднастроенных форм и возможностью редактирования.

Важно — переключиться на решение «Контроль автопарка» можно бесшовно. Потребуется только замена SIM-карт в бортовых устройствах, если они не были подключены к сети МегаФона, остальное бортовое оборудование смены не требует. При необходимости можно дооснастить транспортные средства или подключить к мониторингу новые автомобили, МегаФон предлагает широкий спектр оборудования, включая бортовые устройства российской разработки.

Инструменты для совместной работы

С начала пандемии для многих компаний удаленное общение стало неотъемлемой частью рабочих коммуникаций. Однако сейчас появились определенные проблемы с использованием зарубежных сервисов. Достойной альтернативой могут стать услуги «Видеоконференция» и «Вебинар» от МегаФона. Сервисы позволяют проводить онлайн-мероприятия c использованием интерактивных инструментов любого масштаба и продолжительности.

Современные сервисы для видеоконференций — это не просто картинка и звук. Можно воспользоваться чатом с модерацией, проводить голосование и опросы, обмениваться файлами, рисовать на онлайн-доске схемы и иллюстрации — в наши продукты встроено много дополнительных инструментов, которые помогают спикеру удерживать внимание аудитории», — рассказывает Она Кичеева.

Сейчас многие компании вернулись к обычному режиму работы, однако исследования, проведенные аналитиками МегаФона, доказывают, что общение сотрудников и руководителей в режиме онлайн приобрело привычный формат и по-прежнему востребовано. Рост интереса со стороны бизнеса и госпредприятий Красноярского края к цифровым сервисам для организации удаленных встреч и мероприятий продолжает сохраняться. Не удивительно, ведь подобные инструменты позволяют организациям значительно сокращать издержки на командировки и организацию встреч.

Факт Факт В 2021 году среднемесячный объем подключений к услугам «Видеоконференция» и «Вебинар» среди корпоративных клиентов МегаФона в Красноярском крае в три раза превысил аналогичный показатель карантинного 2020 года. Это говорит о том, что в пандемию новые инструменты коммуникаций утвердились даже в тех сферах, где работа традиционно подразумевает личное общение оффлайн.

Для бизнеса также важным является гарантированный высокий уровень сервиса «Видеоконференция», который позволяет проводить совещания или презентации в HD-качестве с участием до ста человек.

Примерно пятая часть предприятий в 2021 использовали платформу «Вебинары», рассчитанной на аудиторию до 1 тыс. человек. Сервис «Вебинары» предназначен для организации процессов презентаций, лекций и семинаров. Может удовлетворить потребности такой учебной организации как университет.

Оба сервиса «облачные», что снижает технические требования к абонентским устройствам участников до минимума — подключение возможно, как с ноутбука, так и со смартфона. Основное требование — доступ к интернету. Конференция доступна даже владельцам кнопочных телефонов, но только в аудиорежиме.

Важно — не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Это особенно актуально для коллективов, где специалисты работают удаленно, и компаний, имеющих разветвленную сеть филиалов. У всех сотрудников будет возможность без каких-то особых знаний, без установки дополнительного оборудования или программного обеспечения подключиться с любых электронных устройств», — поясняет Она Кичеева.

P.S. В реальности 3.0 стало очевидным, что бизнесу очень важно иметь надежных партнеров, чьи продукты проверены на практике и соответствуют требованиям времени. МегаФон на протяжении десятков лет занимается цифровизацией самых разных отраслей экономики и готов помогать деловым партнерам смягчать последствия экономических изменений, более эффективно выстраивать рабочие процессы, сохранять и развивать бизнес.