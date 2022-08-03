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Сибирскому МегаФону назначили нового директора

Сибирскому МегаФону назначили нового директора
Иллюстрация: Мегафон

Им стал выходец из столичного макрорегиона компании. В зону его ответственности также войдет Дальний Восток.

#НОВОСТИ
Директором по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Зимин отлично знает бизнес-подходы регионального рынка, уверен, что его умение выстраивать командное взаимодействие и системный подход к решению задач помогут по-новому взглянуть на существующие процессы и сделать их более эффективными», — прокомментировал назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.
Вадим Зимин окончил Институт государственного администрирования по направлению «менеджмент». До 2018 года он руководил Сибирским филиалом компании «Евросеть». Четыре года назад присоединился к команде МегаФона и возглавил розничную сеть оператора в Столичном макрорегионе. Под управлением Зимина компания вышла на первое место по объему привлечения абонентов и товарообороту в регионе. Также при нем были запущены новые форматы розничной сети МегаФона, в том числе Experience Store.
 
Что стало с прежним руководителем сибирского и дальневосточного МегаФона, в компании не сообщают.
 
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Компании также договорились о сотрудничестве в области внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

 

Автор: Петр Савельев
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