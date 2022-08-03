Сибирскому МегаФону назначили нового директора

Им стал выходец из столичного макрорегиона компании. В зону его ответственности также войдет Дальний Восток.

Директором по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зимин отлично знает бизнес-подходы регионального рынка, уверен, что его умение выстраивать командное взаимодействие и системный подход к решению задач помогут по-новому взглянуть на существующие процессы и сделать их более эффективными», — прокомментировал назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Вадим Зимин окончил Институт государственного администрирования по направлению «менеджмент». До 2018 года он руководил Сибирским филиалом компании «Евросеть». Четыре года назад присоединился к команде МегаФона и возглавил розничную сеть оператора в Столичном макрорегионе. Под управлением Зимина компания вышла на первое место по объему привлечения абонентов и товарообороту в регионе. Также при нем были запущены новые форматы розничной сети МегаФона, в том числе Experience Store.

Что стало с прежним руководителем сибирского и дальневосточного МегаФона, в компании не сообщают.

Читайте также:

МегаФон внедрил отечественное ПО для решения HR-задач МегаФон переводит ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon. Разработка компании Nexign заменит популярное решение SAP SuccessFactors.

МегаФон и РЖД будут сотрудничать в области информационной безопасности

Компании также договорились о сотрудничестве в области внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.