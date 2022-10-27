«МегаФон» довел связь до отдаленных сел Иланского и Абанского района

Теперь жители этих деревень смогут пользоваться передовыми технологиями голосовых звонков, в том числе VoLTE, и мобильным интернетом 4G.

В селах Новопокровка Иланского района и Никольск Абанского района впервые появилась мобильная связь. Вышки здесь установила компания «МегаФон».

Теперь сельчане смогут звонить не только в 2G, но и в сети LTE с помощью бесплатного сервиса VoLTE, который обеспечивает высокое качество звука и быстрое соединение. Также им доступен мобильный интернет со средней скоростью 30 Мбит/с, что достаточно для комфортного использования любых современных цифровых сервисов.

Новые возможности появятся у школ, клубов и библиотек, работающих в этих селах, — они смогут предлагать своим посетителям современные мультимедийные форматы занятий и праздников. А сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов будут на связи со своими пациентами, находясь не только на рабочем месте, но и на выезде.

Мы видим, как востребованы услуги связи в отдаленных районах, насколько запуск сети — долгожданное событие для сельчан. Поэтому базовые станции для жителей Новопокровки и Никольска „МегаФон“ построил в кратчайшие сроки. Эти объекты спроектированы с запасом по емкости, чтобы обеспечить высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже в часы пиковой нагрузки на сеть», — рассказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

Проект обеспечения отдаленных сел края сотовой связью и мобильным интернетом «МегаФон» реализует в партнерстве региональным Министерством цифрового развития и районными администрациями в рамках краевой госпрограммы «Развитие информационного общества».

В этом году за краевые деньги базовые станции построены уже в 14 селах и деревнях. До конца года мы планируем обеспечить мобильной связью и интернетом еще 11, что в два раза больше, по сравнению с прошлым годом. Решение о дополнительном финансировании программы на эти цели было принято губернатором края. Также он поддержал инициативу о продолжении реализации проекта в будущем, чтобы как можно быстрее устранить цифровое неравенство на территории региона», — говорит Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

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Раньше здесь не было даже стабильного голоса, не говоря о мобильном интернете.

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