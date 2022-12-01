Северо-Енисейскому включили сеть LTE

Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы.

Компания «МегаФон» запустила сеть LTE в Северо-Енисейском, а также в поселках Новая Калами и Брянка. Жителям этих мест впервые стал доступен мобильный интернет 4G на скорости свыше 100 Мбит/с.

Из-за удаленности и сложного ландшафта ранее мобильная сеть на этой территории работала только через спутниковые каналы: обеспечивала населенные пункты голосовыми сервисами, но не давала высоких скоростей передачи данных. Сейчас оператор перевел базовые станции на волоконно-оптическую линию и установил новое оборудование, обеспечивающее покрытие LTE. Помимо увеличения скорости интернета, повысилась также надежность сети оператора: она будет работать стабильно даже при метелях и порывистом ветре.

Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких территорий зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений. Мы продолжим модернизацию сети в Северо-Енисейском районе, чтобы обеспечить быстрым 4G, в том числе крупные промышленные и добывающие предприятия, работающие на этой территории», — говорит Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

В общей сложности в населенных пунктах, попавших в зону покрытия новой сети, постоянно живут свыше 6,5 тысяч человек, а также приезжают сотни специалистов, работающих вахтовым методом в золотодобывающих предприятиях. Теперь они смогут использовать все цифровые возможности своих гаджетов по максимуму: за секунды скачивать видео и полезные приложения, а также звонить в 4G по технологии VoLTE, отличающейся «эффектом присутствия» собеседника и мгновенным соединением.

Качество голоса и интернета улучшилось в жилых кварталах, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торговых объектах, на автомобильных дорогах, вблизи промышленных и складских предприятий, а также в местном аэропорту.

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