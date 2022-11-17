«Мегафон» запустил связь в отдаленных селах Абанского района

Теперь их жителям доступна не только телефонная связь, но и мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с.

В трех селах Абанского района появилась сеть 2G и 4G от «Мегафон». Речь идет о деревне Малкас, а также селах Покровка и Восток. Теперь у жителей этих поселений появилась возможность пользоваться цифровыми сервисами и стабильными голосовыми звонками.

Появление 4G на этой территории значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, сельчанам не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков — теперь это можно сделать по телефону, электронной почте или в мобильном приложении. Записаться в поликлинику, подать заявку на получение справки на «Госуслугах», оформить налоговый вычет — все эти и многие другие вопросы местные жители теперь будут решать проще и быстрее с помощью смартфона. Также им стали доступны современные технологии звонков, в том числе VoLTE, отличающаяся особо чистым звуком, мгновенным соединением и возможностью одновременно разговаривать и пользоваться интернетом на скорости в среднем 30 Мбит/с.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районной администрацией.

Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком-объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. В этом случае наши инженеры изучили радиоусловия местности и установили в Малкасе базовую станцию на 50-метровой вышке, что позволило дополнительно запустить связь в близлежащих селах Покровка и Восток. В общей сложности доступ к современным телеком-сервисам получили более 250 человек», — отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

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