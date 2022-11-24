Красноярцы стали больше читать и меньше смотреть сериалы

«МегаФон» проанализировал мобильную активность жителей Красноярска в этом году.

Жители Красноярска в этом году на 16% чаще посещали популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, и на 3% реже пользовались услугами онлайн-кинотеатров. Об этом рассказали в компании «МегаФон» на основе анализа активности ее абонентов.

В целом за год среднестатистический абонент оператора в Красноярском крае стал использовать на 10% больше интернет-трафика. При этом потребление его женщинами всего на 2% превосходит мужское.

Ежедневно красноярцы проговаривают свыше 9 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду и пятницу — именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. Причем почти 60% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а из зарубежных стран чаще всего звонят в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Также в «МегаФон» отметили, что в крае вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 5%. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

Заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков — за год на 22%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населенных пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

«МегаФон» в этом году сфокусировался на увеличении покрытия и расширении емкости сети LTE в удаленных от Красноярска поселениях. Модернизация оборудования более чем в 160 населенных пунктах позволила нарастить скорость передачи данных в среднем на 40% на территории, где живет треть населения региона. Также оператор запустил сотовую связь в 15 селах и деревнях края, жители которых впервые получили возможность пользоваться всеми цифровыми возможностями своих гаджетов — благодаря стабильной голосовой связи и мобильному интернету 4G.

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