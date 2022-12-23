Еще два села в Казачинском и Новоселовском районе получили доступ в 4G-интернету

В них живет около тысячи человек. Теперь они смогут звонить и пользоваться интернетом на скоростях 30-40 Мбит/с.

В селах Рождественское (Казачинский район) и Интикуль (Новоселовский район) впервые появилась мобильная сеть. Вышки здесь поставила компания «МегаФон». Теперь жителям этих населенных пунктов (в общей сложности их около тысячи) доступны современные технологии голосовой связи и интернет 4G на средней скорости 30-40 Мбит/с.

Село Рождественское было основано в 1626 году на монастырских землях неподалеку от реки Черной. Считается, что именно здесь зародилось хлебопашество Приенисейского района, и до сих пор одним из основных видов деятельности для местного населения остается животноводство и земледелие. Как и в поселке Интикуль Новоселовского района, где тоже активно развиваются фермерские хозяйства, специализирующиеся на производстве зерновых культур. Кроме того, здесь работает ЗАО «Интикульское», одно из ведущих в Сибири по выращиванию коров герефордской породы.

Теперь все эти предприятия получили возможность более эффективно выстраивать рабочие процессы с помощью современных телеком-технологий. Также как местные муниципальные учреждения: сельские клубы, школы, фельдшерско-акушерские пункты. Их сотрудникам больше не придется тратить время на поездки в райцентр, чтобы передать отчётные документы, кроме того, они смогут применять в своей работе новые инструменты и форматы, например, мультимедийные уроки и дистанционные консультации», — рассказали в «МегаФоне».

Жители этих сел теперь смогут пользоваться любыми цифровыми сервисами — от мобильного банкинга до госуслуг. А местные школьники получили дополнительные возможности для обучения.

Также сельчане смогут при необходимости оперативно связаться со службами экстренного реагирования. Более комфортными станут и разговоры с близкими. Помимо стандартных вызовов в сети 2G им доступны и «цифровые» звонки с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE).

Строительство телеком-объектов в Интикуле и Рождественском реализовано в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Декабрь — „горячий“ месяц для связистов: мы активно реализуем собственные программы по модернизации сети в Красноярском крае, и, конечно же, максимально оперативно завершаем строительство всех базовых станций, запланированных в этом году в рамках совместной программы с министерством цифрового развития края. Наши инженеры работают в усиленном режиме, чтобы как можно больше жителей края могли в Новый год услышать и увидеть своих близких, даже если их разделяют тысячи километров», — говорит Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.

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