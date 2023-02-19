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Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата Глискова за название «пятой колонной»

Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата Глискова за название «пятой колонной»
Иллюстрация: zedfilm.ru

Александр Глисков, депутат Заксобрания края (ЛДПР) назвал в соцсетях министерство здравоохранения «пятой колонной».

#НОВОСТИ

В комиссию по этике Законодательного собрания Красноярского края и прокуратуру Красноярского края поступила жалоба от Минздрава региона на Александра Глискова, депутата Заксобрания от ЛДПР — народный избранник в социальных сетях 19 января 2023 назвал министерство «пятой колонной», — сообщает г-н Глисков в своем ТГ-канале.

Задели министра Бориса Немика слова «пятая колонна» и «диверсия» применительно к очередной оптимизации медицины в городе Ачинске. При том, что о пятой колонне в Минздраве я писал до этого еще минимум 2 раза. Когда рассматривалась ситуация с закупкой лекарств для льготников. И когда поступила коллективная жалоба от врачей из Назарово. Считаю, именно таким словами нужно описывать подрывную деятельность чиновников, из-за которых десятки тысяч жителей края не могут вовремя получить лекарство или попасть к врачу, а врачи вынуждены работать на устаревшем оборудовании в зданиях, где ремонта не было десятилетиями», — прокомментировал жалобу депутат.

Также депутат подчеркнул, что «вредители» засели не только в региональном министерстве, но и в других ведомствах. Жалобу в прокуратуру Александр Глисков назвал «мелочной обидкой» Бориса Немика, — пишет ksonline.ru.

Напомним, что ранее Александр Глисков публиковал результаты проверки Счетной палаты края о деятельности министерства здравоохранения. По результату проверки у ведомства обнаружилась задолженность в 6 млрд рублей за 2021 и дефицит средств общей суммой в 42 млрд рублей.

Справка

 
«Пятая колонна» (исп. quinta columna) — наименование агентуры генерала Франко, действовавшей в Испанской Республике во время Гражданской войны в Испании 1936…1939. В политической фразеологии и журналистике словосочетание активно употребляется по отношению к различным типам внутреннего противника, обычно в кавычках, что подчеркивает прецедентность названия.
 

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Автор: Петр Савельев
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