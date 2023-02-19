Минздрав Красноярского края подал жалобу на депутата Глискова за название «пятой колонной»
Александр Глисков, депутат Заксобрания края (ЛДПР) назвал в соцсетях министерство здравоохранения «пятой колонной».
В комиссию по этике Законодательного собрания Красноярского края и прокуратуру Красноярского края поступила жалоба от Минздрава региона на Александра Глискова, депутата Заксобрания от ЛДПР — народный избранник в социальных сетях 19 января 2023 назвал министерство «пятой колонной», — сообщает г-н Глисков в своем ТГ-канале.
Задели министра Бориса Немика слова «пятая колонна» и «диверсия» применительно к очередной оптимизации медицины в городе Ачинске. При том, что о пятой колонне в Минздраве я писал до этого еще минимум 2 раза. Когда рассматривалась ситуация с закупкой лекарств для льготников. И когда поступила коллективная жалоба от врачей из Назарово. Считаю, именно таким словами нужно описывать подрывную деятельность чиновников, из-за которых десятки тысяч жителей края не могут вовремя получить лекарство или попасть к врачу, а врачи вынуждены работать на устаревшем оборудовании в зданиях, где ремонта не было десятилетиями», — прокомментировал жалобу депутат.
Также депутат подчеркнул, что «вредители» засели не только в региональном министерстве, но и в других ведомствах. Жалобу в прокуратуру Александр Глисков назвал «мелочной обидкой» Бориса Немика, — пишет ksonline.ru.
Напомним, что ранее Александр Глисков публиковал результаты проверки Счетной палаты края о деятельности министерства здравоохранения. По результату проверки у ведомства обнаружилась задолженность в 6 млрд рублей за 2021 и дефицит средств общей суммой в 42 млрд рублей.
Справка
Читайте также
-
Конец «Виагры»: американская фармацевтическая компания оставила Россию без стимуляторов
За эти три месяца на средства от эректильной дисфункции россияне потратили 2,1 млрд руб. Госдума поддержала проект по организации клинических исследований препарата силденафил (аналог «Виагры»).15.02.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Российские медикаменты скатились в «позавчерашний день»
По российскому законодательству для россиян сейчас недоступны даже те новые лекарства, которые проходят исследования в мире. Фармкомпании сворачивают исследования в РФ, на рынке останутся дженерики.01.02.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Аспирин, ибупрофен и йод: Минздрав назвал дефицитные лекарства
Созданная Минздравом комиссия внесла в список потенциально дефицитных лекарств почти 100 наименований. Чтобы избежать нехватки, эти препараты могут начать ввозить в Россию в иностранной упаковке.25.01.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
В Красноярске обнаружен новый вид коронавируса «цербер»
В Красноярске выявлен новый штамм коронавируса «цербер». Об этом сообщает руководитель Роспотребнадзора.23.01.2023Новости ДККрасноярск
-
Аборты и компьютерные игры: что сегодня запрещали в России?
«Лист прерывания беременности» переименовали в «лист сохранения беременности», а The Sims 3 и Fallout запретили за ЛГБТ-пропаганду. Эти и другие запрещающие инициативы чиновников на сегодня.12.11.2022Новости ДКЕкатеринбург