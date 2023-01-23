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В Красноярске обнаружен новый вид коронавируса «цербер»

В Красноярске обнаружен новый вид коронавируса «цербер»
Иллюстрация: Яндекс

В Красноярске выявлен новый штамм коронавируса «цербер». Об этом сообщает руководитель Роспотребнадзора.

#НОВОСТИ

Информацией о первых случаях заражения «цербером» поделился в своем Telegram-канале Дмитрий Горяев, начальник управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

За последние две недели обнаружены генетические линии «Омикрона», которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 («Цербер»), BF.7 и BQ.1.2», — написал  руководитель структуры.

Впервые BQ.1.1. зафиксировали в июле 2022 года. В сентябре штамм обнаружили в европейских странах, в Россию он попал в октябре.

«Цербер» — это мутация вируса «омикрона» BA.5. Новый штамм более заразен, но, по наблюдению врачей, протекает легче. Вероятность заражения «Цербером» существует, даже если пациент делал прививку и ранее болел и «омикроном», и классическим COVID-19. Симптомы «Цербера» не слишком отличаются от предыдущих вариантов вируса: температура или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, усталость, боли в мышцах или теле, головная боль, потеря вкуса или запаха, боль в горле, насморк, тошнота или рвота, диарея.

Также г-н Горяев отметил, что, в регионе часто встречается штамм коронавируса «Гиппогриф» (ХВВ.1). В то же время штамм «Кракен» — самый быстрораспространяемый, в Красноярском крае пока не регистрировался.

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Автор: Петр Савельев
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