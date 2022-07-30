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Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе

Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе
Иллюстрация: Яндекс

Министр здравоохранения Красноярска назвал конкретные сроки ухудшения эпидемиологической ситуации в Красноярске. Вместе с омикроном придет «кентавр».

#НОВОСТИ

По словам Бориса Немика, регион вовсю готовится к росту заболеваемости. Уже сейчас растет количество зараженных — кривая поползла вверх с 20 июля. Сейчас ежедневно регистрируют до 150 заболевших в день. Прогнозируется резкий подъем уже в августе.

Однако, отметил министр, большинство переносит коронавирус в легкой форме. И новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие.

Помимо уже известного омикрона есть случаи его подвида, который называют «кентавром». Сейчас в России активен штамм омикрон и его подвиды, в том числе «кентавр». Основные симптомы — боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах и слабость. Длительная лихорадка встречается все реже. Ковид все больше ста напоминать обычный ОРВИ.

Добавим, сейчас прививку от коронавируса можно поставить только в поликлинике. Внебольничные прививочные пункты закрыты. Планируется, что в августе-сентябре они заработают вновь.

Справка

 
В конце марта была зарегистрирована вакцина в виде капель. В крае ее пока нет, но скоро у горожан появится возможность интраназальной вакцинации «Спутником». Уже заказана первая партия насадок, 70 тысяч, для введения препарата.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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