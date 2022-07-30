Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе

Министр здравоохранения Красноярска назвал конкретные сроки ухудшения эпидемиологической ситуации в Красноярске. Вместе с омикроном придет «кентавр».

По словам Бориса Немика, регион вовсю готовится к росту заболеваемости. Уже сейчас растет количество зараженных — кривая поползла вверх с 20 июля. Сейчас ежедневно регистрируют до 150 заболевших в день. Прогнозируется резкий подъем уже в августе.

Однако, отметил министр, большинство переносит коронавирус в легкой форме. И новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие.

Помимо уже известного омикрона есть случаи его подвида, который называют «кентавром». Сейчас в России активен штамм омикрон и его подвиды, в том числе «кентавр». Основные симптомы — боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах и слабость. Длительная лихорадка встречается все реже. Ковид все больше ста напоминать обычный ОРВИ.

Добавим, сейчас прививку от коронавируса можно поставить только в поликлинике. Внебольничные прививочные пункты закрыты. Планируется, что в августе-сентябре они заработают вновь.