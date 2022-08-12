В Красноярске снова разворачивают внебольничные пункты вакцинации

Такое решение принято в связи с тем, что в городе фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Так, 14 августа, в субботу, начнут работать пункты вакцинации в ТЦ «Изумрудный город» и ТЦ «Мега. Привиться можно будет с 12.00 до 16.00.

16 августа заработают внебольничные пункты в ТРЦ «Планета» и в ТЦ «Красноярье». Начало работы в 12.00 часов.

Кроме того, в прежнем режиме работает вакциномобиль на парковочной площадке «Леруа Мерлен». Поставить прививку там все желающие могут в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

Отметим, в ближайшие пару недель заработают пункты вакцинации на железнодорожном вокале, в ближайшее время ТЦ «Атмосфера дома».

Ранее DK.RU сообщал, что рост заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае регистрируется с конца июля. При этом большинство переносит заболевание в легкой форме. Все это время поставить прививку можно было только в поликлиниках.

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