В Красноярском крае перестали прививать «Спутником Лайт»

Вакцина не подходит для первой прививки, поэтому ее решили не использовать. Об этом заявил министр здравоохранения Борис Немик. Для ревакцинации будут применять первый компонент «Спутника V».

Именно эта вакцина оказалась наиболее эффективной для профилактики коронавирусной инфекции.

Коме того, в нашем крае прививают горожан еще двумя вакцинации — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Однако они, по словам Бориса Немика, не пользуются большим спросом у жителей региона.

Министр здравоохранения добавил, что в скором времени коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний.

«Посмотрим на ситуацию, будет ли много заболевших летом. Если нет — заболеваемость стала сезонной», — заключил Борис Немик.

Напомним, 28 января 2022 года в Красноярском крае началась вакцинация подростков — прививки ставили «Спутником М».

Ранее DK.RU рассказывал, что коронавирус в регионе идет на спад. В городе уже закрылось несколько внебольничных пунктов вакцинации, а поликлиники начали восстанавливать объемы плановой медицинской помощи.

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