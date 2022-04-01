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В Красноярском крае перестали прививать «Спутником Лайт»

В Красноярском крае перестали прививать «Спутником Лайт»
Иллюстрация: pixabay.com

Вакцина не подходит для первой прививки, поэтому ее решили не использовать. Об этом заявил министр здравоохранения Борис Немик. Для ревакцинации будут применять первый компонент «Спутника V».

#НОВОСТИ

Именно эта вакцина оказалась наиболее эффективной для профилактики коронавирусной инфекции.

Коме того, в нашем крае прививают горожан еще двумя вакцинации — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Однако они, по словам Бориса Немика, не пользуются большим спросом у жителей региона.

Министр здравоохранения добавил, что в скором времени коронавирус перейдёт в разряд сезонных заболеваний.

«Посмотрим на ситуацию, будет ли много заболевших летом. Если нет — заболеваемость стала сезонной», — заключил Борис Немик.

Напомним, 28 января 2022 года в Красноярском крае началась вакцинация подростков — прививки ставили «Спутником М».

Ранее DK.RU рассказывал, что коронавирус в регионе идет на спад. В городе уже закрылось несколько внебольничных пунктов вакцинации, а поликлиники начали восстанавливать объемы плановой медицинской помощи.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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