Из Красноярска ушел мировой производитель катализаторов Johnson Matthey

Красноярский завод автоавтокатализаторов «Джонсон Мэтью», принадлежавший английской компании, сменил собственника.

По данным издания «Ъ», с конца июня 2023 завод Johnson Matthey «Джонсон Мэтью Красноярск» перешел в собственность ООО «Катализаторы и технологии».

Британская компания ушла с рынка РФ и оставила производство своим российским топ-менеджерам: Леониду Ракитину, гендиректору; Андрею Косову, коммерческому директору; Вадиму Невенченко, финконтролеру.

Судя по всему, сделка готовилась с ноября 2022, когда была зарегистрирована компания «Катализаторы и технологии», равномерно распределенная между тремя владельцами. В июле 2023 компанию переименовали в ООО «Экотехсис».

Предприятие по выпуску катализаторов для автомобилей строили совместно с Красцветметом (Красноярский завод цветных металлов).

Англичане сотрудничали с Красцветметом с 2002, заказывая платиновые сетки для катализаторов.

Красцветмет, согласно последнему открытому годовому отчету, занимает 88% рынка металлов платиновой группы в России (102 т в год).

Завод JM открыли 28 августа 2008. На открытии присутствовал топ-менеджмент английской компании и первые лица края: Александр Новак (в то время председатель правительства региона) и его зам Эдхам Акбулатов.

Для нас очень важно, что такая компания, как Johnson Matthey, выбрала своей площадкой для нового производства именно Красноярский край. Это демонстрирует большое доверие к нашему региону. Инвестиции, которые компания вложила в красноярский завод, превышают 450 млн», — сказал тогда на приветственной речи г-н Новак (сейчас вице-премьер правительства РФ).

Красцветмет на 100% принадлежит правительству Красноярского края. Завод «Джонсон Мэтью Красноярск» располагается на территории предприятия.

Еще недавно продукция красноярского Johnson Matthey занимала около 20% рынка каталитических нейтрализаторов в России. Фабрика производит 1 млн изделий в ежегодно из поставляемой Красцветметом платины.

В 2021 предприятие было прибыльным, заработав 926,6 млн рублей.

По данным NGS24, В 2021 завод «Джонсон Матти Красноярск» показал выручку 8,2 млрд рублей, из них чистой прибыли 927 млн.

В 2022 выручка снизилась на 83% до 1,4 млрд рублей, получив чистый убыток в 374 млн, связи с тем, что «в России значительно упал спрос на продукцию завода».

Сейчас производство простаивает, однако новые владельцы планируют его возобновить.

Справка Британская Johnson Matthey работает в сфере тонких химических технологий — это один из крупнейших производителей промышленных аккумуляторов, в том числе батарей для электромобилей.

Читайте по теме