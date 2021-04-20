«Норникель» и Johnson Matthey договорились о поставках «зеленого» кобальта и никеля

Поставки будут идти с финского предприятия «Норникеля» - NN Harjavalta на новое производство Johnson Matthey, расположенные в Финляндии и Польше. Договор предусматривает долгосрочное сотрудничество.

Британская Johnson Matthey работает в сфере тонких химических технологий, это один из крупнейших производителей промышленных аккумуляторов, в том числе батарей для электромобилей. В настоящий момент компания расширяет свои мощности в Финляндии в связи с выросшим спросом на компоненты для аккумуляторов. В то же время менеджмент Johnson Matthey учитывает ответственный подход своих поставщиков к производству редкоземельных металлов. Предпочтение было отдано «Норникелю», поскольку завод NN Harjavalta работает в основном на возобновляемых источниках энергии и является мировым лидером в области гидрометаллургического производства никеля высокой чистоты, а также обладает самым широким ассортиментом никелевой продукции в Европе.

Обеспечение долгосрочных поставок никеля и кобальта компанией „Норникель“ является важной вехой на нашем пути к развитию экосистемы экологичных компонентов для аккумуляторных батарей и еще раз демонстрирует прогресс, которого мы добиваемся в коммерциализации нашего бизнеса. Поскольку устойчивое развитие лежит в основе нашей стратегии и становится все более важным требованием для наших клиентов и потребителей, мы рады сотрудничеству с „Норникелем“ по поставкам на рынок катодных материалов, произведенных в соответствии со стандартами устойчивого развития», - рассказал генеральный директор Johnson Matthey Роберт Маклауд.

«Норникель» и Johnson Matthey также подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей дальнейшего расширения поставок металла в будущем. Стороны намерены сотрудничать по важным вопросам производственно-сбытовой цепочки в области материалов для батарей, включая разработку новых технологий растворения металлов, возможности многооборотной экономики с нулевым уровнем отходов, токенизацию цепочки поставок с помощью технологии блокчейн и повышение устойчивости производственно-сбытовой цепочки. Использование токенизированных смарт-контрактов позволяет контролировать происхождение металлов и отслеживать сопутствующую экологическую информацию, включая углеродный след, для соблюдения самых строгих стандартов ответственного выбора поставщиков.

Мы рады возможности развивать бизнес вместе с Johnson Matthey — новым важным игроком в финской экосистеме материалов для аккумуляторных батарей и помочь компании выйти на европейский рынок электромобилей. Наш меморандум должен позволить нам определить взаимовыгодные инициативы в области устойчивого развития, поддерживающие стремление к достижению наиболее устойчивой цепочки создания стоимости материалов для аккумуляторных батарей в Европе», - отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Напомним, завод NN Harjavalta отвечает самым строгим требованиям Евросоюза к экологичности и ответственности производства, он использует технологии вторичной переработки до 90% отходов и предлагает продукцию с одним из самых низких показателей углеродного следа на рынке.