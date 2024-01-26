Для строительства метро в Красноярске не будут изымать некоторые участки и объекты

В Красноярске изымут меньше участков под строительство метро, чем планировали изначально. Об этом сообщили в паблике «Красноярское метро».

Такое решение приняли после включения в проект тоннеля, построенного в 90-е. Решено не изымать 83 земельных участка и 213 объектов недвижимости, принадлежащих членам ГК «Октябрьский», а также входящих в состав здания на ул. Высотной, 4.

Теперь в списке остается 27 участков и 55 объектов в районе остановок:

Высотная (13 земельных участков, 19 объектов недвижимости);

Копылова (11 земельных участков, 32 объекта недвижимости);

Карла Маркса (1 земельный участок).

И технические пункты на:

Социалистической (1 земельный участков, 4 объекта недвижимости);

Карла Маркса (1 земельный участок).

Ранее стало известно, что старые тоннели используют для строительства новой ветки метротрамма. Это должно позволит сэкономить средства на поддержание в безопасном состоянии старых тоннелей.

Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. Для его возведения задействуют и старые тоннели. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.