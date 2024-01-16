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Тоннели из 90-х задействуют при строительстве новой ветки метро в Красноярске

Тоннели из 90-х задействуют при строительстве новой ветки метро в Красноярске
Иллюстрация: Красноярское метро

Михаил Котюков, губернатор, пояснил, что на содержание тоннелей ежегодно выделяются средства из бюджета, но при этом использовать старые выработки в новом проекте ранее не планировали.

#НОВОСТИ
Считаю такой подход неправильным. Зачем строить еще один тоннель сверху, если есть объект, в который уже вложены значительные средства? На еженедельных штабах по метро мы не раз обсуждали, что логично было бы включить существующую ветку в новый проект. После детального изучения всех технических возможностей такое решение принято. Благодарен минстрою России и вице-премьеру правительства страны Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку Красноярского края в этом вопросе», — сообщил Михаил Котюков.
Он также уточнил, что сейчас готовят документацию с учетом того, построенный тоннель от Высотной до Копылова станет частью проекта метротрамвая.
 
В паблике «Красноярское метро» пояснили, что в старом проекте было запланировано 4 подземных пункта и 2 наземных. В обновленном — 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на у. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.
 
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Автор: Петр Савельев
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