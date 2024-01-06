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В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для метро

В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для метро
Иллюстрация: «Красноярское метро»

Техника проложит второй тоннель от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса. Его протяженность составит 3,3 км.

#НОВОСТИ
В телеграмм-канале «Красноярское метро» сообщается, что машину назвали в честь красноярской электросварщицы Соломеи Ряшиной. Вес комплекса составляет 480 тонн. Он «близнец» ранее прибывшего тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Он также построит тоннель до улицы Карла Маркса.
 
Сейчас в Красноярске строится первая очередь метро. Эта линия пройдет от ул. Высотной до Шахтеров. Ее длина составит 10,8 км. На ней будет шесть станций. Закончить ее планируют к 2026. Также в планах есть ветка от ул. Шахтеров до Ястынской через Авиаторов.

Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает ГК «Бамтоннельстрой-Мост», которая выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту. ГК «Моспроект-3»  разработает проектно-сметную документацию и построит две станции: «Улица Высотная» и «Улица Копылова», перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Специалисты ГК «Бамтоннельстрой-Мост» возведут перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения, в состав которых войдут три подземных остановочных пункта: «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и наземный – «Улица Шахтеров».

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Автор: Петр Савельев
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