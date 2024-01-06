В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для метро
Техника проложит второй тоннель от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса. Его протяженность составит 3,3 км.
Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии – ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает ГК «Бамтоннельстрой-Мост», которая выполнит 75% строительно-монтажных работ по контракту. ГК «Моспроект-3» разработает проектно-сметную документацию и построит две станции: «Улица Высотная» и «Улица Копылова», перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Специалисты ГК «Бамтоннельстрой-Мост» возведут перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения, в состав которых войдут три подземных остановочных пункта: «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и наземный – «Улица Шахтеров».
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