В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для метро

Техника проложит второй тоннель от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса. Его протяженность составит 3,3 км.

В телеграмм-канале «Красноярское метро» сообщается, что машину назвали в честь красноярской электросварщицы Соломеи Ряшиной. Вес комплекса составляет 480 тонн. Он «близнец» ранее прибывшего тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Он также построит тоннель до улицы Карла Маркса.

Сейчас в Красноярске строится первая очередь метро. Эта линия пройдет от ул. Высотной до Шахтеров. Ее длина составит 10,8 км. На ней будет шесть станций. Закончить ее планируют к 2026. Также в планах есть ветка от ул. Шахтеров до Ястынской через Авиаторов.