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В Красноярске начали собирать «Екатерину»

В Красноярске начали собирать «Екатерину»
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: Правительство Красноярского края

На площадке станции красноярского метротрамвая «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Его используют для проходки тоннеля метро до станции «Улица Карла Маркса»

#НОВОСТИ

На строительной площадке будущей станции красноярского метротрамвая «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Екатерина». Его будут использовать для проходки тоннеля метро от станции «Улица Шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса» длиной 3,3 км.

Вес ТПМК «Екатерина» - 480 тонн, его привезли из Москвы в разобранном виде.

Наши специалисты уже спустили и смонтировали его первые элементы, в частности технологические тележки и локомотив. В то же время строители завершают бетонирование основания котлована, – рассказал Владимир Гартиг, генеральный директор ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск».

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Его длина составит 3,3 км. Он пройдет от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса.

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Автор: Петр Савельев
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