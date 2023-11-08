В Красноярске начали собирать «Екатерину»

На площадке станции красноярского метротрамвая «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Его используют для проходки тоннеля метро до станции «Улица Карла Маркса»

На строительной площадке будущей станции красноярского метротрамвая «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Екатерина». Его будут использовать для проходки тоннеля метро от станции «Улица Шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса» длиной 3,3 км.

Вес ТПМК «Екатерина» - 480 тонн, его привезли из Москвы в разобранном виде.

Наши специалисты уже спустили и смонтировали его первые элементы, в частности технологические тележки и локомотив. В то же время строители завершают бетонирование основания котлована, – рассказал Владимир Гартиг, генеральный директор ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск».

Читайте также:

Первый тоннель красноярского метро начнут рыть в декабре

Его длина составит 3,3 км. Он пройдет от ул. Шахтеров до ул. Карла Маркса.

Красноярское метро снова стало предметом совещания в Москве

С рабочим визитом в столице побывал глава региона Михаил Котюков.

Вторую очередь красноярского метро планируют построить к 2028

Эта ветка пройдет от ул. Шахтеров до Ястынской через Авиаторов. Сейчас она находится в стадии техзадания.

Сваи, раскопки и вахтовый поселок: строители метро в Красноярске отчитались о ходе работ

Врио главы Красноярского края провел совещание с метростроителями.