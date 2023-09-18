Красноярское метро снова стало предметом совещания в Москве
С рабочим визитом в столице побывал глава региона Михаил Котюков.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел совещание, посвященное строительству в Красноярском крае. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.
Сегодня провел встречи с главой Республики Тывы Владиславом Ховалыгом и Главой Красноярского края Михаилом Котюковым. На встречах обсудили актуальные вопросы развития регионов, транспортное сообщение субъектов», — сказано в сообщении Хуснуллина.
Как рассказал Котюков, во встрече также принимал участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. В ряду прочего на ней обсуждался ход строительства метро в Красноярске. Детали разговора не сообщаются.
Мы должны более плотно участвовать в федеральных программах. Это позволит краю получать дополнительные деньги на улучшение качества жизни людей», — написал по его итогу Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
Напомним, что Михаил Котюков победил на выборах губернатора Красноярского края 2023. Он набрал 70,21% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Официальное вступление в должность назначено на 19 сентября.
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