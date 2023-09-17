Кому отдали места в Горсовете лидеры партий

«Паровозы» выборных списков массово отказываются от мест в Горсовете в пользу своих соратников по партии.

Итак, в «Единой России» отказались от депутатства в Горсовете Махаил Котюков, Юрий Швыткин, Владислав Логинов и Елена Пензина. Их мандаты передаются Павлу Мокину, Юлии Белоголовой, Максиму Савченко и Оксане Ларионовой.

В ЛДПР от городского уровня отказались Леонид Слуцкий, Виктор Бут, депутат ЗС Александр Глисков и депутат Госдумы Сергей Каргинов. Вместо них проходят Роман Крастелев, Семен Сендерский, Иван Петров и Максим Плютов.

Коммунистка Елена Родикова отдала свой мандат Марии Лейбович, прошедшей вторым номером. Депутат Заксобрания от «Зеленых» Ирина Иванова передала полномочия Ивану Головкину. Он также был вторым.

Отметим, окончательный состав нового созыва еще не оформлен. В нем будут работать 36 депутатов — одномандатники и списочники. Обновленному составу — произошла ротация 70% от общего числа, предстоит заседать в Горсовете до 2028.

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