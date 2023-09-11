Коммунист Валентин Коновалов победил на выборах главы республики Хакасия

В республике Хакасия подвели предварительные итоги выборов главы. Со значительным отрывом лидирует действующий глава Валентин Коновалов. К настоящему времени обработаны все протоколы.

Г-н Коновалов набрал 63,14% голосов. Второе место у Михаила Молчанова из ЛДПР. У него14,33% голосов. Третье место занял Владимир Грудинин из «Коммунистов России». За него проголосовали 11,96% избирателей. Отметим, что в этом регионе не было кандидата от «Единой России». Из-за болезни ранее свою кандидатуру снял Сергей Сокол.

Выборы прошли в конкурентной открытой борьбе. Я провёл сотни встреч, старался встретиться с максимальным количеством жителей», — прокомментировал итоги выборов Валентин Коновалов.

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