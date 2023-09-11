Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае

В Крайизбиркоме подвели предварительные итоги выборов 2023.

Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае

На выборах губернатора Красноярского края лидирует Михаил Котюков. На 00:00 11 сентября 2023 он набрал 70,65% голосов. Об этом на полночном брифинге рассказал председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин.

Александр Глисков — 11,17%;

Ирина Иванова — 8,16%;

Андрей Новак — 5,9%;

Максим Маркерт — 1,73%.

На дополнительных выборах депутата ГосДумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 обработано 41,87% протоколов комиссий. Лидирует Сергей Еремин, набравший 58,33% голосов. Позиции остальных кандидатов выглядят так:

Дмитрий Семиренко — 10,83%;

Григорий Гаврилов — 10%;

Иван Серебряков — 6,92%;

Ксения Кадакина — 6,33%;

Андрей Кучерявый — 2,92%.

Лидером же на допвыборах депутата Законодательного Собрания края по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12 на данный момент является Алексей Туманин, за которого проголосовало 67,58% избирателей.

В остальном голоса распределились следующим образом:

Иван Серебряков — 8,35%;

Нина Калинина — 6,2%;

Мадина Чевычалова- 5,93%;

Игорь Болбат — 5,12%;

Ксения Кадакина — 4,06%.

В этой части обработано 29,37% протоколов избирательных комиссий.

Добавим также, что на 18:00 воскресенья явка избирателей на участки, по данным Крайизбиркома, составила чуть более 33% населения, имеющего право голосовать.

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