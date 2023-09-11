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Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае

Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
Иллюстрация: t.me/Krayizbirkom_24

В Крайизбиркоме подвели предварительные итоги выборов 2023.

#НОВОСТИ

Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае

На выборах губернатора Красноярского края лидирует Михаил Котюков. На 00:00 11 сентября 2023 он набрал 70,65% голосов. Об этом на полночном брифинге рассказал председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин.

  • Александр Глисков — 11,17%;
  • Ирина Иванова — 8,16%;
  • Андрей Новак — 5,9%;
  • Максим Маркерт — 1,73%.

На дополнительных выборах депутата ГосДумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 обработано 41,87% протоколов комиссий. Лидирует Сергей Еремин, набравший 58,33% голосов. Позиции остальных кандидатов выглядят так:

  • Дмитрий Семиренко — 10,83%;
  • Григорий Гаврилов — 10%;
  • Иван Серебряков — 6,92%;
  • Ксения Кадакина — 6,33%;
  • Андрей Кучерявый — 2,92%.

Лидером же на допвыборах депутата Законодательного Собрания края по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12 на данный момент является Алексей Туманин, за которого проголосовало 67,58% избирателей.

В остальном голоса распределились следующим образом:

  • Иван Серебряков — 8,35%;
  • Нина Калинина — 6,2%;
  • Мадина Чевычалова- 5,93%;
  • Игорь Болбат — 5,12%;
  • Ксения Кадакина — 4,06%.

В этой части обработано 29,37% протоколов избирательных комиссий.

Добавим также, что на 18:00 воскресенья явка избирателей на участки, по данным Крайизбиркома, составила чуть более 33% населения, имеющего право голосовать.

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Избирком опубликовал декларации кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Красноярского края

Согласно закону, кандидаты на выборные должности обязаны отчитываться о своих заработках и имуществе.

Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень воскресенья

Лишь в трех сибирских регионах явка превысила 25%.

Автор: Петр Савельев
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