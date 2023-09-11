Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
В Крайизбиркоме подвели предварительные итоги выборов 2023.
Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
На выборах губернатора Красноярского края лидирует Михаил Котюков. На 00:00 11 сентября 2023 он набрал 70,65% голосов. Об этом на полночном брифинге рассказал председатель Избирательной комиссии края Алексей Подушкин.
- Александр Глисков — 11,17%;
- Ирина Иванова — 8,16%;
- Андрей Новак — 5,9%;
- Максим Маркерт — 1,73%.
На дополнительных выборах депутата ГосДумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 обработано 41,87% протоколов комиссий. Лидирует Сергей Еремин, набравший 58,33% голосов. Позиции остальных кандидатов выглядят так:
- Дмитрий Семиренко — 10,83%;
- Григорий Гаврилов — 10%;
- Иван Серебряков — 6,92%;
- Ксения Кадакина — 6,33%;
- Андрей Кучерявый — 2,92%.
Лидером же на допвыборах депутата Законодательного Собрания края по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12 на данный момент является Алексей Туманин, за которого проголосовало 67,58% избирателей.
В остальном голоса распределились следующим образом:
- Иван Серебряков — 8,35%;
- Нина Калинина — 6,2%;
- Мадина Чевычалова- 5,93%;
- Игорь Болбат — 5,12%;
- Ксения Кадакина — 4,06%.
В этой части обработано 29,37% протоколов избирательных комиссий.
Добавим также, что на 18:00 воскресенья явка избирателей на участки, по данным Крайизбиркома, составила чуть более 33% населения, имеющего право голосовать.
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