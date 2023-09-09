Избирком опубликовал декларации кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Красноярского края

Согласно закону, кандидаты на выборные должности обязаны отчитываться о своих заработках и имуществе.

Григорий Гаврилов (ЛДПР) получил 5,5 млн рублей. Источники — торговый дом «Электроснаб», «Снабжающая компания», «Тинькофф Банк», Пенсионный фонд, «Альфа-банк», Гаврилова Т.В. и Гаврилов С. В. На Григория Гаврилова записаны две квартиры — 60 и 66 кв. м, 1 машиноместо, Toyota Avensis 2007. На 12 счетах кандидата 16 тыс. рублей. Также Гаврилов является собственником ООО «Сибирь Трейд» и ООО «Снабжающая компания».

Дмитрий Семиренко (КПРФ), участник СВО, от сообщил о 370 тыс. рублей от Заксобрания края, КРО ПП КПРФ и ООО «Строико М». У г-на Семиренко есть ¼ в двух квартирах о 54 и 49 кв. м, Ford Focus 2010.

Сергей Еремин (ЕР), экс-мэр Красноярска, отчитался о 8 млн дохода, которые получил от управления делами губернатора и правительства края, мэрии Красноярска, СФУ, Базик О.А., Ивченко В.К., «Газпромбанка» и «Сбера». Во владении у г-на Еремина четыре земельных участка в 18, 15, 10 и 0,2 «соток», два дома в 180 и 52 кв. м, баня, гараж, летняя кухня, гаражный бокс, Geely Tugella 2022, мотоцикл ИЖ-49К и мотовездеход CFMOTO X5 2015 года. На 17 счетах хранится 4,3 млн рублей.

Ксения Кадакина (СРЗП) заявила 297 тыс. дохода от муниципального учреждения «Заказчик» Назаровского района, квартире в 52,5 кв. м и четырех банковских счетах с 10 тыс. рублей.

Андрей Кучерявый («Яблоко») задекларировал 543 тыс. рублей, которые он получил от ГУ МВД по Красноярскому краю, «Сбера», «Тинькофф» и соцзащиты по Березовскому району. Г-н Кучерявый владеет участком в 9,6 «соток», домом в 197 кв. м, квартирой в 32 кв. м, а также половинами квартир в 35 и 60 кв. м. Кроме этого, у кандидата есть Toyota Camry 2004, катер Yamaha 1988, 48 тыс. рублей на шести счетах и 60% в ООО «Уярсельхозпром».

Иван Серебряков («Родина») отчитался о доходе в 600 тыс. рублей от Волчкова В.А., участке в 6 «соток», доме в 411 кв. м и четырех автомобилях: ГАЗ 21Р, ГАЗ 67, ГАЗ 12 ЗИМ и «Ауди» А8 2018.

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