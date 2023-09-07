Минсельхоз предложил остановить экспорт бензина полностью
Проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной компании и на севе озимых.
Проблема с обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в последнюю неделю резко усугубилась, к настоящему моменту можно говорить о надвигающейся катастрофе — остановке уборочной кампании и сева озимых культур, — заявил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России, на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам Госдумы заявил, — передает ТАСС.
По словам главы Минсельхоза, если еще недавно речь шла о том, чтобы каким-то образом снизить цены на дизтопливо для аграриев, но теперь — чтобы топливо было хоть по какой-то цене. Ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в каждом регионе и искать топливо для предприятий.
Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Нужно эту задачу решить, чтобы в наличии это появилось. Потому что у нас проблема именно уже с наличием. Сейчас остановим и уборочную, и не отсеимся по озимым. Это будет катастрофа», — сказал Патрушев.
Он предложил полностью остановить экспорт нефтепродуктов до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, хотя и отметил, что это не инициатива, а мысли вслух.
И второе, но это так, мысль, наверное, вслух, можем вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию», — добавил чиновник.
Будем запретить
В свою очередь Павел Сорокин, первый вице-министр энергетики сообщил, что работа с Минсельхозом ведется
в ежедневном режиме с точки зрения доведения необходимых объемов до сельхозпотребителей», — цитирует его слова «Интерфакс».
Чиновник добавил, что Минсельхоз заявил о потребности в 500 тыс. тонн горючего для завершения полевых работ, и этот вопрос прорабатывается с нефтяными компаниями.
Также г-н Сорокин рассказал, что законопроект Минэнерго о запрете серого экспорта бензина и дизельного топлива внесен в правительство РФ и администрацию президента, его одобрение ожидается в ближайшие дни.
В Минэнергетики считают, что причиной дефицита топлива в стране стала именно практика закупки его на бирже по внутренним ценам, а потом перепродажа за рубежом значительно дороже.
В документе предлагается сохранить право на экспорт только за НПЗ, трейдеры и нефтебазы больше не смогут вывозить топливо за рубеж. В Минэнерго надеются, что это окажет поддержку ценам.
Между тем
Цена бензина Аи-92 и дизтопливо на СПбМТСБ (Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже) обновила исторический рекорд, по итогам торгов четверга (7 сентября 2023) она превысила 66 тыс. рублей за тонну, что видно из данных торговой площадки, — пишет Газета.ру.
Аи-92 подорожал на 1,14%, до 66 220 рублей за тонну. Новые максимумы устанавливает и бензин АИ-95, стоимость этой марки за день повысилась на 0,5%, до 76 876 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива обновила рекорд, поднявшись на 0,83%, до 69 122 рублей за тонну.
Из-за роста оптовых цен автозаправочные станции в России стали приносить их владельцам убытки. На начало сентября 2023 маржа (разница между выручкой и затратами на закупку топлива и работу заправки) для АИ-95 составила минус 2 рубля за литр, а АИ-92 — минус три рубля.
Статистика
Росстат сообщал, что в июле 2023 стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 2% по сравнению с июнем. Всего с января 2023 цена литра бензина на заправках выросла на 4,8%, а литра дизельного топлива — на 0,6%.
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