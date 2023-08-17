В Красноярске зафиксирован самый дорогой бензин в Сибири

Инфляция в Красноярском крае превысила среднесибирский показатель

На конец июля 2023 инфляцию в Красноярском крае оценили в 4,21%, что на 0,9% меньше, чем средний показатель по стране. В то же время инфляция по СФО составила 3,85%. Новости ДК Красноярск

КНП просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака «Красноярскнефтепродукт» (КНП) просит взыскать с ООО «КиТ» компенсацию за нарушение исключительных интеллектуальных прав в размере 1 млн рублей. Новости ДК Красноярск