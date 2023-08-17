В Красноярске зафиксирован самый дорогой бензин в Сибири
На фоне повышения цен на бензин по всей стране Красноярск бьет рекорды. Столица края вошла в заправочный антитоп.
Пока что у нас нет дефицита бензина — по доступности Красноярск на 12 месте по стране. Зато краевой центр оказался самым дорогим бензиновым городом Сибири. В остальных регионах СФО топливо дешевле.
Стоимость на бензин в заправочных сетях также рознится. Самый дорогой бензин в Красноярске на заправках КНП — 56,60 за литр АИ-95. Далее идут «НЕФТТЕКОМ» и АЗС «25 часов». Самые низкие цены пока на заправках «Роснефти» —литр АИ-95 за 51,10.
Читайте по теме:
- Инфляция в Красноярском крае превысила среднесибирский показатель
-
На конец июля 2023 инфляцию в Красноярском крае оценили в 4,21%, что на 0,9% меньше, чем средний показатель по стране. В то же время инфляция по СФО составила 3,85%.17.08.2023Новости ДККрасноярск
-
КНП просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака
«Красноярскнефтепродукт» (КНП) просит взыскать с ООО «КиТ» компенсацию за нарушение исключительных интеллектуальных прав в размере 1 млн рублей.16.08.2023Новости ДККрасноярск
-
Средний чек 430 руб. Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет
Участник рынка говорят, что за последний год цены на поездки в такси выросли примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. Причем с 1 сентября ожидается очередной рост минимум на 30%.
-