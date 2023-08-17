Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.08
96,70
105,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске зафиксирован самый дорогой бензин в Сибири

В Красноярске зафиксирован самый дорогой бензин в Сибири
Иллюстрация: Яндекс

На фоне повышения цен на бензин по всей стране Красноярск бьет рекорды. Столица края вошла в заправочный антитоп.

#НОВОСТИ
Пока что у нас нет дефицита бензина — по доступности Красноярск на 12 месте по стране. Зато краевой центр оказался самым дорогим бензиновым городом Сибири. В остальных регионах СФО топливо дешевле. 
Стоимость на бензин в заправочных сетях также рознится. Самый дорогой бензин в Красноярске на заправках КНП — 56,60 за литр АИ-95. Далее идут «НЕФТТЕКОМ» и АЗС «25 часов». Самые низкие цены пока на заправках «Роснефти» —литр АИ-95 за 51,10.
 
Читайте по теме:
  • Инфляция в Красноярском крае превысила среднесибирский показатель

  • На конец июля 2023 инфляцию в Красноярском крае оценили в 4,21%, что на 0,9% меньше, чем средний показатель по стране. В то же время инфляция по СФО составила 3,85%.

    17.08.2023
    Новости ДК
    Красноярск
  • КНП просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака

    «Красноярскнефтепродукт» (КНП) просит взыскать с ООО «КиТ» компенсацию за нарушение исключительных интеллектуальных прав в размере 1 млн рублей.

    16.08.2023
    Новости ДК
    Красноярск
  • Средний чек 430 руб. Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

    Участник рынка говорят, что за последний год цены на поездки в такси выросли примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. Причем с 1 сентября ожидается очередной рост минимум на 30%.

     
  •  

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Nordwind запустили распродажу авиабилетов из Красноярска в Сочи и КазаньNordwind запустили распродажу авиабилетов из Красноярска в Сочи и Казань
  • В Красноярске выбрали «Миссис Красноярск – 2023»В Красноярске выбрали «Миссис Красноярск – 2023»
  • В Красноярск приехал зампредседателя правительства России Марат ХуснуллинВ Красноярск приехал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин
  • Завод ферросплавов и его имущество выставили на продажу за 846 млн в Красноярском краеЗавод ферросплавов и его имущество выставили на продажу за 846 млн в Красноярском крае
  • В красноярской управляющей компании «ЖСК» сменился директорВ красноярской управляющей компании «ЖСК» сменился директор
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.