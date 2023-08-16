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КНП» просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака

КНП» просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака
Иллюстрация: freepik / freepik

«Красноярскнефтепродукт» (КНП) просит взыскать с ООО «КиТ» компенсацию за нарушение исключительных интеллектуальных прав в размере 1 млн рублей.

#НОВОСТИ
Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд края. Согласно документам, КНП и ООО «КиТ» заключили лицензионный договор, по которому «Красноярскнефтепродукт» предоставил право использовать товарный знак «КНП» на 5 АЗС Красноярска, Дивногорска и Березовского района. Через некоторое время компания направила ООО «КиТ» уведомление о том, что в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора. Но ООО «КиТ» не прекратило использование товарного знака и коммерческого обозначения. 
 
По утверждению представителей КНП, клиенты заправляются на этих АЗС, но не знают, что они не имеют отношения к КНП.  На горячую линию КНП поступают звонки с жалобами на качество обслуживания на АЗС, а это вредит репутации компании. 
 
Напомним, в середине мая «Красноярскнефтепродукт» не продлил договоры франшизы с компанией «КиТ», после чего под брендом КНП должны были перестать работать 5 АЗС в Красноярске и пригороде. Затем договор аренды не был продлен еще с семи АЗС в Красноярске и Березовке. 
 
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Автор: Петр Савельев
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