Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
90,38
100,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске резко подорожал бензин

В Красноярске резко подорожал бензин
Иллюстрация: freepik / freepik

Красноярские автомобилисты заметили изменение ценников на местных заправках. Стоимость топлива выросла на заправках всех сетей АЗС.

#НОВОСТИ
Так, например, на АЗС «25 часов», литр бензина АИ-92 обойдется в 50,4 рубля, АИ-95 стоит 54,5 рубля за литр, а за АИ-98 нужно заплатить 68,9 рубля. Дизтопливо продают за 66 рублей за литр.
 
На КНП литр бензина АИ-92 обойдется в 50,4 рубля. За Аи-95 придется заплатить 55,1 рубля, а за АИ-98 — 69,5 рубля за литр.
 
На АЗС «Газпромнефть» литр бензина АИ-92 обойдется в 47,65 рубля, АИ-95 стоит 51,15 рубля, АИ-98 продают за 64,4 рубля. Дизтопливо стоит 61,8 рубля
 
Пока дешевле всего бензин стоит на сети «Роснефть». Например, одна из популярных марок АИ-95 обойдется в 50,65 рубля за литр. 
 
В конце прошлой недели DK.RU писал, что стоимость бензина на бирже обновила новые максимумы. Так, топливо марки АИ-92 выросло в цене за день на 1,84% и впервые поднялось выше 62 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 также обновил рекорд и подорожал на 1,32%, до 68,141 тыс. руб. за тонну.  
 
Читайте также:
 

Минэнерго и ФАС не могут найти рычаги давления на нефтяников, в результате цена топлива на бирже обновляет рекорды каждый день. Цена бензина на АЗС подтягивается и уже обгоняет инфляцию.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»В Красноярске снесут здание бывшего кафе «Измаил»
  • В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собакамиВ Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
  • Помещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млнПомещения в ТРК «КомсоМОЛЛ» выставили на продажу за 540 млн
  • Замдиректора красноярского центра спортсооружений отправили в тюрьму за взятку в 4,8 млнЗамдиректора красноярского центра спортсооружений отправили в тюрьму за взятку в 4,8 млн
  • В Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыхаВ Красноярске назвали самые популярные у горожан места летнего отдыха
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.