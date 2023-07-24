В Красноярске резко подорожал бензин
Красноярские автомобилисты заметили изменение ценников на местных заправках. Стоимость топлива выросла на заправках всех сетей АЗС.
Так, например, на АЗС «25 часов», литр бензина АИ-92 обойдется в 50,4 рубля, АИ-95 стоит 54,5 рубля за литр, а за АИ-98 нужно заплатить 68,9 рубля. Дизтопливо продают за 66 рублей за литр.
На КНП литр бензина АИ-92 обойдется в 50,4 рубля. За Аи-95 придется заплатить 55,1 рубля, а за АИ-98 — 69,5 рубля за литр.
На АЗС «Газпромнефть» литр бензина АИ-92 обойдется в 47,65 рубля, АИ-95 стоит 51,15 рубля, АИ-98 продают за 64,4 рубля. Дизтопливо стоит 61,8 рубля
Пока дешевле всего бензин стоит на сети «Роснефть». Например, одна из популярных марок АИ-95 обойдется в 50,65 рубля за литр.
В конце прошлой недели DK.RU писал, что стоимость бензина на бирже обновила новые максимумы. Так, топливо марки АИ-92 выросло в цене за день на 1,84% и впервые поднялось выше 62 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-95 также обновил рекорд и подорожал на 1,32%, до 68,141 тыс. руб. за тонну.
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