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Заправки КНП оборудуют зарядными станциями для электромобилей

Заправки КНП оборудуют зарядными станциями для электромобилей
Иллюстрация: freepik.com

В качестве пилотного проекта установят три «зарядки» по пути в Хакасию и Кемеровскую область.

#НОВОСТИ

На автозаправочных станциях «Красноярскнефтепродукта» появятся зарядные установки для электромобилей. Соглашение об этом на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписали Павел Акилин, гендиректор «Россети Сибирь» и Борис Золотаревруководитель КНП.

На первом этапе электрозарядными станциями оборудуют АЗС № 109 в пос. Памяти 13 Борцов, АЗС № 93 в Ачинске и АЗС № 59 в Боготоле. Это будут ультрабыстрые ЭЗС мощностью 150 кВт с возможностью одновременного подключения трех электромобилей с любым распространенным коннектором (японским, китайским или европейским). Объем инвестиций в этот проект оценивается в 15,6 млн рублей.

Электрозарядные станции в Красноярском крае компания «Россети Сибирь» начала строить еще в 2022. В итоге на сегодня в краевом центре создана одна из самых больших сетей подобных устройств в стране.

Красноярск стал одним из городов России с самой развитой электрозарядной инфраструктурой, мы начинаем выстраивать работы в межрегиональном направлении. И держим курс на развитие электрозарядной инфраструктуры в направлениях Красноярск…Кемерово и Красноярск…Абакан», — говорит г-н Акилин.

Присутствовавший на подписании соглашения Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края, отметил, что, помимо прочего, развитие электротранспорта для региона — это еще и вклад в улучшение экологической обстановки.

Мы объединяем усилия нашего краевого предприятия „КНП“ и компании „Россети Сибирь“ для того, чтобы зарядные станции появлялись в уже привычных для красноярцев местах — на заправках „КНП“. Если мы закроем зарядными станциями ключевые автомагистрали, то у жителей будет больше уверенности, какой вид двигателя выбирать при покупке автомобиля», — сказал г-н Котюков.

 

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Автор: Петр Савельев
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