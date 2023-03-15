Красноярский край вошел в топ-10 по количеству зарегистрированных электрокаров

На январь 2023 в регионе зафиксировано 480 электромобилей.

Красноярский край вошел в рейтинг десяти регионов, в которых зарегистрировано наибольшее по стране число электрокаров: согласно данным, опубликованным 13 марта агентством «Автостат», на территории края находятся 480 электромашин (0,48 тыс. штук).

В феврале 2023 «Деловой квартал» сообщал о результатах опроса, проведенного специалистами Ренессанс страхование и Авито Авто: о желании приобрести электрокар рассказали 42% красноярцев. При этом только 1% на момент вопроса владел электромобилем.

Всего на 1 января 2023 в России зарегистрировано 20,66 тыс. легковых электрокаров, сообщают в «Автостате». 62% из них зарегистрированы в десяти субъектах РФ: Москва — 3,4 тыс. штук, Приморский край — 1,7 тыс. штук, Иркутская область — 1,64 тыс. штук, Краснодарский край — 1,37 тыс. штук, Московская область — 1,19 тыс. штук, Санкт-Петербург — 0,99 тыс. штук, Хабаровский край — 0,88 тыс. штук, Новосибирская область — 0,7 тыс. штук, Красноярский край — 0,48 тыс. штук, Свердловская область — 0,44 тыс. штук.

Стратегия развития автомобильной промышленности подразумевает, что в 2023 в России планировалось выпустить около 7,4 тыс. электрокаров. Однако производители сообщили о готовности собрать более 18,5 тыс. штук, дополняет «Автостат».

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