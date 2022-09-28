В Красноярске запустят 51 зарядную станцию для электромобилей

Электрозарядных станций (ЭЗС) в краевом центре становится больше. До конца 2022 планируется ввести в строй 51 станцию. Каждая в сутки может обслуживать 10 электромобилей

В Красноярске на пр. Свободный установили очередную ЭЗС. Первую в рамках совместного проекта ПАО «Россети Сибирь» и «Сбера». Станция «Relevant 60-90RS» российского производства и мощностью 60 кВт заряжает электромобиль за 30–40 минут, в зависимости от ёмкости его аккумулятора.

Эта модель приспособлена под азиатские и европейские стандарты разъемов автомобилей. За сутки ЭЗС может обслужить до 10 электромобилей.

По официальным данным в Красноярском крае зарегистрировано более 500 электромобилей и их количество постоянно растет. В регионах Сибири и Дальнего Востока работают порядка 30 электрозарядных станций ПАО «Россети Сибирь». В ближайших планах — установка в Красноярске ещё 51 ЭЗС.